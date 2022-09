Onde assistir Eslovênia x Noruega hoje: horário e escalações (24/09)

Pela quinta rodada do grupo H na segunda divisão da Liga das Nações, a Eslovênia enfrenta a Noruega neste sábado, 24 de setembro, no Estádio Stozice, em Ljubljana, a partir das 13h (Horário de Brasília). Confira onde assistir Eslovênia x Noruega hoje ao vivo nesta sexta com transmissão ao vivo.

Onde assistir Eslovênia x Noruega hoje ao vivo

O jogo terá transmissão do SporTV 3, na TV fechada, às 13h (Horário de Brasília). O serviço de streaming GloboPlay também vai passar a partida na Liga das Nações.

Com exclusividade, o canal do SporTV exibe todos os lances da partida neste sábado para todo o território nacional, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar para curtir ao vivo.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming apenas para assinantes. O torcedor pode ter acesso a programação de filmes, séries e novelas por pacotes entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, além dos canais de esportes ao vivo.

A plataforma está disponível pelo celular, tablet, computador e smart TV.

ESLOVÊNIA X NORUEGA:

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Stozice, em Ljubljana

Onde assistir Eslovênia x Noruega hoje: SporTV 3 e GloboPlay

Árbitro: Lawrence Visser

Árbitro de vídeo: Bram Van Driessche

Eslovênia x Noruega: como vem as equipes hoje?

Com apenas dois pontos conquistados, a Eslovênia ocupa a lanterna do grupo D na segunda divisão da Liga das Nações, conquistados em dois empates e duas derrotas. Se vencer a partida neste sábado poderá se manter vivo e continuar na liga B e, quem sabe assim, evitar o rebaixamento para uma etapa inferior.

Provável escalação da Eslovênia: Oblak; Mevlja, Bijol, Brekalo, Sikosek, Karnicnik; Cerin, Kurtic, Zajc; Verbic e Sesko.

Do outro lado, a Noruega de Haaland segue na liderança com 10 pontos, vantagem de três pontos diante do segundo colocado na tabela do grupo D. Com três vitórias e um empate, o elenco norueguês deverá colocar em campo neste sábado 100% do seu elenco titular já que pode garantir a classificação até a elite da Liga das Nações de maneira antecipada.

Provável escalação da Noruega: Nyland; Ryerson, Stefan Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Odegaard, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland e Elyounoussi.

Classificação da Liga das Nações atualizada

Seleções de toda a Europa participam da Liga das Nações, competição realizada durante a data FIFA no calendário do futebol. As equipes são divididas em quatro divisões de acordo com o ranking na entidade, onde disputam o acesso entre si. Em cada uma delas, quatro grupos de quatro equipes disputam seis rodadas.

As ligas são A, B, C e D. As equipes da Eslovênia e Noruega estão na liga B, a segunda. Confira a classificação até aqui na competição.

GRUPO A

1 Escócia – 9 pontos

2 Ucrânia – 7 pontos

3 Irlanda – 4 pontos

4 Armênia – 3 pontos

GRUPO B

1 Israel – 5 pontos

2 Islândia – 3 pontos

3 Albânia – 1 ponto

4 Rússia – 0 pontos

GRUPO C

1 Bósnia – 8 pontos

2 Montenegro – 7 pontos

3 Finlândia – 4 pontos

4 Romênia – 3 pontos

GRUPO D

1 Noruega – 10 pontos

2 Sérvia – 7 pontos

3 Suécia – 3 pontos

4 Eslovênia – 2 pontos

