Onde assistir Espanha x Islândia ao vivo e horário hoje (29/03)

Equipes disputam amistoso nesta terça-feira, 29 de março, com transmissão ao vivo

Nesta terça-feira, Espanha e Islândia se enfrentam a partir das 15h45 (horário de Brasília), em jogo amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2022, noEstádio Municipal de Riazor, em Corunha. Dessa maneira, confira onde assistir Espanha x Islândia ao vivo.

A equipe espanhola já está classificada para a Copa, enquanto os islandeses não conseguiram a vaga.

Onde assistir Espanha x Islândia ao vivo

A partida entre Espanha e Islândia hoje será transmitida ao vivo no Estádio TNT, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

O streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo. O serviço está disponível por R$19,90 ao mês.

A parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

+ 5 jogadores brasileiros que se deram mal no futebol europeu

Escalação de Espanha e Islândia

Provável Espanha: Raya, Alba, Laporte, Eric García, Azpilicueta, Pedri, Rodri, Soler, Olmo, Fernan Torres e Pino

Provável Islândia : Runarsson, Gretarsson, Sampsted, Bjarnasson, Magnússon, Thórdarsson, Helgason, Bjarnason, Gudmundsson, Bodvarsson e Thorsteinsson

Com o favoritismo ao seu lado, a Espanha conquistou a sua vaga na Copa do Mundo através das Eliminatórias na Europa. Pelo grupo B, terminou em primeiro lugar com 19 pontos, tendo quatro de vantagem ao segundo colocado da tabela. Em toda a competição, entretanto, venceu seis partidas, empatou uma e também perdeu outra.

Do outro lado, a Islândia tentou manter o seu bom desempenho em campo durante as Eliminatórias, mas falhou ao buscar a vaga. Em quinto lugar, a seleção não teve um bom aproveitamento nos gramados e fez apenas 9 pontos, ou seja, venceu dois jogos, empatou três e perdeu outros cinco.

A última vez que Espanha e Islândia se enfrentaram foi em 8 de setembro de 2007, na primeira fase da Eurocopa de 2007, jogando na casa dos islandeses.

Por 1 x 1, as equipes ficaram na igualdade após os gols de Hallfreðsson e Iniesta.

Que dia vai começar a Copa do Mundo de 2022?

A Copa do Mundo vai começar em 21 de novembro de 2022, segunda-feira, com o jogo de abertura entre o país anfitrião, o Catar, contra outra equipe do grupo A na competição. O horário ainda não foi definido pela entidade.

O torneio de futebol vai acontecer nos meses de novembro e dezembro, com a grande final marcada para acontecer em 18 de dezembro, domingo. Devido ao fuso horário de seis horas entre Brasil e Catar, os horários dos jogos da Copa do Mundo serão transmitidos em terras brasileiras pela manhã e a tarde.

Neste momento, vinte seleções estão confirmadas na maior disputa de futebol do mundo. Restam apenas doze vagas, incluindo a repescagem mundial.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.