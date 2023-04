Onde assistir Fenerbahce x Istanbulspor no Campeonato Turco - 24/04

Com Jorge Jesus em campo no comando do Fenerbahce, duelo acontece nesta segunda-feira

Vicé-líder do Campeonato Turco, o Fenerbahce recebe o Istanbulspor nesta segunda-feira, 24 de abril, no Estádio Şukru Saraçoglu, às 14h, horário de Brasília. O confronto entre Fenerbahce x Istanbulspor é válido pela 31ª rodada da competição turca.

Enquanto os anfitriões ocupam a parte de cima da tabela, os visitantes estão em 15º lugar com 28 pontos, ou seja, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem.

Assistir Fenerbahce x Istanbulspor ao vivo hoje

Nesta segunda-feira, a partida entre Fenerbahce x Istanbulspor será transmitida no Star Plus ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal de TV vai exibir o duelo turco.

Os canais ESPN optaram por não transmitir o duelo na rodada do Campeonato Turco. O torcedor terá que sintonizar a plataforma de streaming.

Dá para assistir o Star+ no computador (www.starplus.com) ou no aplicativo em dispositivos móveis como celular e tablet do Android e iOS, ou na smartv.

Jorge Jesus vai continuar no Fenerbahce?

O futuro de Jorge Jesus no Fenerbahce ainda é incerto. O ex-técnico do Flamengo chegou a dizer que não está feliz na Turquia e por isso não deveria renovar o seu contrato em maio deste ano.

De acordo com o portal TNT Sports, o presidente do Fenerbahce, Ali Koç, ofereceu contrato de mais uma temporada para que ele permaneça no clube turco. Agora, falta Jesus escolher qual será o seu destino no futebol.

Em abril deste ano, o Flamengo chegou a cogitar repatriar o ídolo para treinar novamente o time. Campeão em 2019 e 2020 do Brasileirão, Campeonato Carioca, Supercopa, Recopa e Libertadores, os torcedores fizeram campanha pela volta do profissional, mas Sampaoli foi contratado.

Escalações de Fenerbahce e Istanbulspor

Fenerbahce: Egribayat; Alioski, Szalai, Akaydin, Kadioglu; Willian Arão, Mor, Yandas; Guler, Valencia e Pedro.

Istanbulspor: Arda; Berber, Yesil, Deli, Aksu; Loshaj, Rroca, Lokilo; Sarikaya, Ethemi e Eze.

O time de Jorge Jesus não terá Lincoln, Altay Bayindir, Luan Peres e Zajc.

Para os visitantes, David Jensen, Duhaney, Ba e Ergun cumprem suspensão.



Leia também: Números explicam porque o Jorge Jesus é tão amado no Flamengo