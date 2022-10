Onde assistir final da Sul-Americana 2022 entre Del Valle x São Paulo

Diretamente do Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, Independiente Del Valle e São Paulo vão disputar o título da 21ª edição da Sul-Americana da Conmebol no sábado, 1º de outubro de 2022. Onde assistir final da Sul-Americana 2022 ao vivo? O torcedor quer saber para não perder nenhum lance.

Onde assistir final da Sul-Americana 2022

A final da Sul-Americana 2022 vai passar na Conmebol TV, às 17h (horário de Brasília), diretamente de Córdoba, no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina.

Para a infelicidade do torcedor, a decisão entre Independiente Del Valle e São Paulo não vai passar em nenhum canal da TV aberta. Com exclusividade, o canal da Conmebol TV é o único a transmitir a final da Sul-Americana, disponível apenas entre as operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO.

Para obter o pacote de canais na TV, o torcedor deve pagar R$29,90 extra na mensalidade. Outra opção são os aplicativos Claro TV+/Now, Sky Play e DirecTV GO.

A surpresa é que o torcedor pode assistir de graça pela internet! A Claro vai disponibilizar a transmissão da final da Sul-Americana para o público através do Claro TV+ também para quem não é assinante. O streaming pode ser baixado no celular (Android e iOS), tablet, computador ou smart TV. Se preferir, pode acessar o site www.clarotvmais.com.br e aí se cadastrar de graça.

ONDE ASSISTIR FINAL DA COPA SUL-AMERICANA 2022?

Conmebol TV na própria TV: Sky, DirecTV GO e Claro

Assistir de graça na internet: Aplicativo ClaroTV+ ou www.clarotvmais.com.br

Independiente Del Valle e São Paulo na final

O equatoriano Independiente Del Valle e o brasileiro São Paulo estão na final da Copa Sul-Americana 2022. Ambos buscam o segundo título de suas trajetórias no futebol em uma decisão de peso diretamente de Córdoba, na Argentina.

O Del Valle entrou nas oitavas de final diretamente nas oitavas de final após terminar em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores onde por 2 x 1 no agregado venceu o Lanús. Depois, venceu o Deportivo Táchira pelo placar de 5 x 1 nas quartas de final. Por fim, ganhou do Melgar facilmente em 6 x 0 no agregado.

Do outro lado, o São Paulo teve um caminho mais complexo para chegar até a final. No grupo D, terminou em primeiro lugar com 16 pontos, conquistados em cinco vitórias e um empate. Nas oitavas de final derrotou o Universidad Católica por 8 x 3 no agregado.

Nas quartas de final venceu o Ceará nos pênaltis, após o empate no placar. Já nas quartas, novamente, venceu o Atlético Goianiense entre as penalidades para carimbar o passaporte até a final.

Qual é a premiação da Sul-Americana 2022?

Assim como a Libertadores, a Copa Sul-Americana também distribui premiação ao campeão e vice ao fim da temporada. O vencedor entre Independiente Del Valle e São Paulo leva para casa o total de R$ 26,1 milhões.

Já para o segundo colocado, o perdedor na final, fica com a recompensa de R$ 10 milhões, o mesmo que US$ 2 milhões.

A diferença para o prêmio em dinheiro ao campeão da Libertadores é de 56 milhões em reais. Isso porque a principal competição da Conmebol gera muito mais renda do que a secundária, além de obter mais patrocinadores, mídia e valores de direitos de imagem na televisão.

Na Copa Sul-Americana, em cada etapa que os times avançam, eles garantem novas premiações. Isto é, se o time se classifica das quartas de final para a semi, ele faturará uma quantia x. Se passa até a final, fatura outro ainda maior distribuído pela própria Conmebol.

Para entender direitinho como funciona, confira todos os valores da premiação da Copa Sul-Americana em 2022.

Primeira fase: RS$ 1 milhão

Fase de grupos: R$ 1,5 milhão por jogo como mandato

Oitavas de final: R$ 2,6 milhões

Quartas de final: R$ 3,1 milhões

Semifinal: R$ 4,1 milhões

Vice-campeão: R$ 10 milhões

Campeão: R$ 26,1 milhões

