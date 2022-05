Onde assistir Fiorentina x Juventus ao vivo e horário do Italiano (21/05)

Alerta de jogo grande na última rodada do Campeonato Italiano! Já classificada para a Champions, a Juventus visita a Fiorentina, ainda em busca da classificação, neste sábado, 21 de maio, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, na última da temporada. Saiba onde assistir Fiorentina x Juventus hoje ao vivo.

Onde assistir Fiorentina x Juventus ao vivo?

O jogo da Fiorentina e Juventus hoje será transmitido ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN está disponível somente por operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil. O torcedor deve sintonizar a emissora em seu televisor e curtir todos os lances da última rodada do Campeonato Italiano.

Outra opção é o serviço de streaming Star +, disponível também para assinantes na plataforma para celular, tablets, computador e até na smart TV.

Informações do jogo Fiorentina x Juventus hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença

Arbitragem: Daniele Chiffi

Onde assistir: ESPN e Star +

Fiorentina e Juventus no Campeonato Italiano

Se quiser garantir-se em competições internacionais, a Fiorentina precisa vencer o jogo deste sábado custe o que custar. Em 7º lugar com 59 pontos, a equipe promete força total em campo contra a grande adversária da rodada. Porém, o grupo também torce por tropeços da Atalanta e Roma.

Do outro lado, a Juventus apenas cumpre tabela neste sábado de Campeonato Italiano. Já classificada para a Champions Leage, a Velha Senhora aparece na 4ª posição com 70 pontos, ou seja, não tem como sequer mudar de posição já que a diferença com o Napoli é de seis pontos.

Escalação da Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; González, Arthur Cabral e Ikoné. Técnico: Vincenzo Italiano

Escalação da Juventus: Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata e Vlahovic. Técnico: Allegri

Último jogo de Fiorentina x Juventus

Em 20 de abril de 2022, na temporada atual, as equipes da Fiorentina e Juventus se enfrentaram pela última vez. A partida em questão foi válida pela semifinal da Copa da Itália, no jogo de volta.

Por 2 x 0, a Juventus levou a melhor e faturou a classificação para a grande final com gols de Bernardeschi e Danilo.

Confira como foi o último jogo entre as equipes.

Jogos da última rodada do Campeonato Italiano

Depois de 37 rodadas de grandes emoções e muita rivalidade em campo, chegou a hora de se despedir do Campeonato Italiano. Neste fim de semana, entre a sexta-feira e o domingo, 22 de maio de 2022, a temporada italiana se encerra.

Conheceremos o grande campeão italiano, os classificados para os torneios internacionais e também os rebaixados até a segunda divisão.

A seguir, confira todos os jogos da última rodada para não perder nada.