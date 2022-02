Onde assistir Flamengo x Grêmio hoje na Supercopa Feminina – 09/02

Chegou a hora de descobrir quem será o primeiro finalista da Supercopa do Brasil Feminina. As equipes de Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 09/02, com a bola rolando às 15h30 (Horário de Brasília), jogando no Estádio Luso Brasileiro. A seguir confira onde assistir Flamengo x Grêmio na Supercopa Feminina ao vivo.

Onde assistir Flamengo x Grêmio na Supercopa Feminina

A semifinal entre Flamengo e Grêmio vai passar na TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), o Premiere (Pay-per-view) e o GloboPlay (Serviço de streaming) a partir das três e meia da tarde no horário de Brasília acontecendo nesta quarta-feira.

A partida do futebol feminino vai passar em todos os estados do Brasil através da Rede Globo, com narração de Renata Silveira. O jogo também vai passar no canal pago, além do pay-per-view e também com a retransmissão através do GloboPlay, serviço por assinatura.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Local: Estádio Luso Brasileiro

TV: TV Globo e SporTV

Online: Premiere

Flamengo x Grêmio hoje no futebol feminino

Flamengo: Depois de vencer o Esmac na primeira fase da competição por 2 a0, a primeira aparição na temporada do futebol feminino, o Flamengo volta para os gramados nesta quarta-feira para disputar a vaga na semifinal e, quem sabe assim, chegar até a final para levar para casa o troféu e o título.

Grêmio: Do outro lado, o Grêmio vem de vitória em cima do Cruzeiro pelo mesmo placar na primeira fase. Mesmo encontrando um dos adversários favoritos ao título, as gremistas prometem dar trabalho em campo para levar até Porto Alegre o troféu.

Escalação do Flamengo x Grêmio no jogo de hoje:

Escalação do Flamengo: Gabi Croco; Monalisa, Cida, Núbia, Gisseli; Kaylane, Cris, Leide, Darlene, Duda; Maria Alves

Escalação do Grêmio: Lorena; Lais, Patricia Maldaner, Tuani, Jéssica Soares; Tchula, Pri Back, Rafa Levis; Luany, Caty, Lais Estevam

Relembre o último jogo do Flamengo feminino na temporada.

Quando é a final da Supercopa do Brasil Feminina?

A grande decisão da Supercopa do Brasil no futebol feminino será realizada no próximo domingo, 13 de fevereiro de 2022, a partir das 10h30 (horário de Brasília), ainda sem local definido.

A partida reúne os dois vencedores das semifinais, onde a transmissão vai ser pela TV Globo para todo o Brasil e também no SporTV.

A Supercopa do Brasil é o primeiro torneio na temporada 2022 do futebol feminino.

