Onde assistir Getafe x Atlético de Madrid ao vivo, segunda-feira (15/08)

Equipe disputam a primeira rodada do Campeonato Espanhol

Estreando no Campeonato Espanhol, Getafe e Atlético de Madrid entram em campo nesta segunda-feira, 15 de agosto, a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Coliseum Alfonso Pérez. Onde assistir Getafe x Atlético de Madrid vai ser no Star +, serviço de streaming, ao vivo para todo o país.

Onde assistir Getafe x Atlético de Madrid hoje

O jogo do Getafe x Atlético de Madrid hoje terá transmissão do Star +, a partir das 14h30 (Horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados, o confronto de futebol nesta segunda-feira não vai passar na TV. A única maneira de curtir é através do serviço de streaming para assinantes.

O torcedor pode assistir no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, além do próprio site (www.starplus.com)

Data: Segunda-feira, 15/08/2022

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez

Onde assistir Getafe x Atlético de Madrid: ESPN e Star +

Último jogo do Getafe x Atlético de Madrid

O último encontro de Getafe e Atlético de Madrid aconteceu em 12 de fevereiro de 2022, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, na temporada passada.

Por 4 x 3, a equipe do Atléti levou a melhor e faturou os três pontos na rodada. Os gols foram de Hermoso, Ángel Correa, dois, e Matheus Cunha. Já Borja Mayoral e Unal descontou com duas marcações.

Confira no vídeo como foi a última partida entre os clubes.

Prováveis escalações de Getafe x Atlético de Madrid

Para o início da temporada, o Getafe não tem novas baixas para o confronto desta segunda-feira.

Provável escalação do Getafe: Soria; Duarte, Angileri, Dakonam, Suárez; Seoane, Aleña, Arambarri, Portu; Unal e Borja Mayoral.

Giménez, com amigdalite, está fora da lista de jogadores disponíveis. Diego Simeone, treinador do Atleti, poderá contar com elenco completo.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Reinildo, Savic, Renan Lodi; Koke, Llorente, De Paul, Carrasco; Morata, João Felix e Griezmann.

Próximos jogos do Getafe e Atlético de Madrid

GETAFE:

Girona x Getafe – Segunda-feira, 22/08 às 17h – Campeonato Espanhol

Getafe x Villarreal – Domingo, 28/08 às 12h30 – Campeonato Espanhol

ATLÉTICO DE MADRID:

Atlético de Madrid x Villarreal – Domingo, 21/08 às 14h30 – Campeonato Espanhol

Valencia x Atlético de Madrid – Segunda-feira, 29/08 às 17h – Campeonato Espanhol

Leia também: VÍDEO: Técnicos Tottenham e Chelsea brigam em clássico