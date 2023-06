Onde assistir Godoy Cruz x Boca Juniors ao vivo e horário - 22/06/2023

Torcedor pode acompanhar a partida do futebol argentino na TV paga e no serviço de streaming

O duelo entre Godoy Cruz x Boca Juniors será realizado nesta quinta-feira, 22 de junho, pela 21ª rodada do Campeonato Argentino na primeira fase. A bola vai rolar às 21h45, horário de Brasília, no Estádio Malvinas Argentinas. Saiba onde assistir o futebol argentino e todos os detalhes.

Onde assistir Godoy Cruz x Boca Juniors ao vivo

A partida entre Godoy Cruz x Boca Juniors será transmitida na ESPN 4 e Star Plus para todo o país. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo do futebol argentino.

O serviço de streaming Star Plus está disponível no site www.starplus.com e no aplicativo para dispositivos móveis com acesso à internet por R$ 40,90 por mês.

Horário: nove e quarenta e cinco da noite

Local: Estádio Malvinas Argentinas

Onde assistir Godoy Cruz x Boca Juniors hoje: ESPN 4 e Star Plus

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

O Godoy Cruz é o décimo colocado na classificação do Campeonato Argentino com 29 pontos, conquistados em oito vitórias, cinco empates e sete derrotas na competição. Se vencer o duelo desta quinta-feira, pula três posições e fica próximo de alcançar as principais posições.

Já o Boca Junior aparece logo atrás, em 11º lugar com 28 pontos, somados em oito vitórias, quatro empates e oito derrotas no Campeonato Argentino. O time não vence há duas rodadas, além de brigar também na Libertadores deste ano. Durante a primeira fase, o elenco não é o favorito na disputa.

Escalações de Godoy Cruz e Boca Juniors

Para o confronto desta quinta-feira, tanto Godoy Cruz como Boca Juniors deverão entrar em campo com os titulares pela rodada do Campeonato Argentino.

Confira as prováveis escalações dos times:

Godoy Cruz: Rodríguez; Meli, Rasmussen, Salvareschi, Barrios; Abrego, Núñez, Fernández; López, Conechny e Allende.

Boca Juniors: García; Roncaglia, Valdez, Valentini, Barco; Fernández, Medina, Fernández, Romero, Ramírez; Benedetto.

Rodada do Campeonato Argentino

Catorze jogos serão disputados na 21ª rodada do Campeonato Argentino entre a quarta-feira até a próxima segunda-feira em horários alternados.

Os confrontos são válidos pela primeira fase.

Quarta-feira, 21/06:

Estudiantes 1 x 1 San Lorenzo

Central Córdoba 0 x 0 Gimnasia

Quinta-feira, 22/06:

Tigre x Vélez - 17h

Racing x Barracas Central - 18h

River Plate x Instituto - 19h45

Godoy Cruz x Boca Juniors - 21h45

Sexta-feira, 23/06:

Huracán x Newell's Old Boys - 19h

Argentinos Juniors x Defensa y Justicia - 21h30

Sábado, 24/06:

Unión de Santa Fe x Independiente - 17h

Lanús x Talleres - 20h

Domingo, 25/06:

Arsenal Sarandí x Platense - 15h30

Rosario x Colón - 19h

Sarmiento x Tucuman - 20h30

Segunda-feira, 26/06:

Belgrano x Banfield - 20h

