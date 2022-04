Goiás x Atlético GO No primeiro jogo da final no Campeonato Goiano, o Atlético venceu por 1 a 0 jogando em casa

Onde assistir Goiás x Atlético GO ao vivo e horário do Goiano hoje (02/04)

Onde assistir Goiás x Atlético GO ao vivo e horário do Goiano hoje (02/04)

Neste sábado, Goiás e Atlético GO se enfrentam a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Goiano, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Saiba todas as informações da transmissão da partida hoje e onde assistir Goiás x Atlético GO ao vivo.

No primeiro jogo, o Atlético venceu por 1 a 0 e, agora, só precisa de um empate para ser campeão. Já o Goiás precisa ganhar com dois gols ou mais.

Onde assistir Goiás x Atlético GO ao vivo

A partida entre Goiás e Atlético GO hoje vai passar ao vivo na Globo e Portal GE, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

A emissora da Globo vai transmitir ao vivo a final do Campeonato Goiano neste sábado para todo o estado de Goiás de graça. Basta sintonizar o canal principal ou as afiliadas e curtir a partida.

Outra opção de acompanhar é acompanhar através do portal GE de graça seja pelo computador ou aplicativo.

+ Grupos da Copa do Mundo 2022 e grupo da morte no Catar

Provável escalação do jogo do Goiás e Atlético GO

Escalação do Goiás: Tadeu, Maguinho, Caetano, Danilo Barcelos, Auremir, Fellipe Bastos, Luan, Diego, Vinicius, Apodi e Pedro Raul

Escalação do Atlético GO: Luan Poli, Dudu, Wanderson, Edson, Arthur Henrique, Baralhas, Marlon Freitas, Shaylon, Jorginho, Léo Pereira e Wellington

O Goiás vem em busca do seu 29º título no Campeonato Goiano e, por isso, mesmo atrás do placar agregado, promete dar o seu melhor com os principais jogadores do seu plantel para sair na frente e lutar pelo troféu ao fim da temporada. O grupo precisa de uma vitória com dois gols ou mais de diferença.

Enquanto isso, o Atlético Goianiense tem a vantagem depois de vencer com um gol na primeira partida da final no Campeonato Goiano. Agora, se quiser o seu 16º título da competição, precisa vencer o jogo ou até mesmo empatar sem gols neste sábado.

Último jogo de Goiás x Atlético GO

A última partida entre Goiás e Atlético Goianiense foi em 26 de março de 2022, sábado, na primeira partida da final do Campeonato Goiano na atual temporada. Por 1 x 0, o Atlético venceu com gol de Marlon Freitas.

Confira os últimos jogos entre Goiás e Atlético GO.

26/03/2022 – Atlético 1 x 0 Goiás – Campeonato Goiano

02/05/2021 – Atlético 0 x 0 Goiás – Campeonato Goiano

25/04/2021 – Goiás 0 x 3 Atlético – Campeonato Goiano

13/01/2021 – Goiás 0 x 1 Atlético – Campeonato Goiano

Assista ao vídeo e relembre o último jogo entre os dois times.

Quem é o maior campeão do Campeonato Goiano?

O Goiás é o maior campeão do Campeonato Gaúcho em toda a história. O time contabiliza 28 títulos, ganhando a sua primeira competição em 1966.

Em segundo lugar vem o Atlético Goianiense com 15 troféus, enquanto o Vila Nova tem 15 também empatado na segunda posição do Ranking de maiores campeões.

Confira a seguir a lista completa.

Goiás – 28 títulos

Atlético-GO – 15 títulos

Vila Nova – 15 títulos

Goiânia – 14 títulos

CRAC – 2 títulos

Anápolis – 1 título

Goiatuba – 1 título

Itumbira – 1 título

Grêmio Anápolis – 1 título

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.