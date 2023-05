Onde assistir Goiás x Paysandu: final da Copa Verde 2023 hoje

É dia de decisão! Na noite desta quarta-feira, 31 de maio, Goiás x Paysandu disputam a partida de volta na final da Copa Verde no Estádio Serrinha, em Goiânia, às 20h, horário de Brasília. Quem vencer será o grande campeão do torneio regional. No primeiro jogo, o Goiás venceu o Paysandu por 2 a 0, no Pará. Lembrando que em caso de empate na soma dos resultados a disputa de pênaltis é que define o campeão.

Onde assistir Goiás x Paysandu na final da Copa Verde

O torcedor pode assistir a partida entre Goiás e Paysandu na TV Cultura (PA) e TV Brasil nesta quarta-feira. Ambos os canais estão disponíveis na TV aberta em todo o país. Para assistir online é só sintonizar o canal da TV Cultura no Youtube.

A Cultura no Pará vai exibir a final para todas as cidades do estado. A parceria com a TV Brasil disponibilizará a decisão também para todas as afiliadas ao redor do Brasil, ou seja, torcedores de outros estados também vão acompanhar.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Serrinha, em Goiânia

Onde assistir a final da Copa Verde hoje: TV Brasil

Do que as Goiás x Paysandu precisam para ganhar?

O Goiás venceu o primeiro jogo da final da Copa Verde por 2 a 0. Com esse resultado, o Esmeraldino só precisa do empate ou vitória por qualquer resultado para levantar a taça pela primeira vez na história do torneio.

Por outro lado, o Paysandu terá que correr atrás do prejuízo e vencer o Goiás se quiser ser campeão este ano na Copa Verde. O time de Belém tem que ganhar por três gols ou mais, além de não deixar o rival marcar mais gols.

Em caso de empate, o Goiás é campeão. Mas se a soma dos dois placares der empate (por exemplo o Paysandu ganhar por 2 a 0), aí os pênaltis vão definir o vencedor de 2023.

A Copa Verde é uma competição regional disputada por equipes do Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo todos os anos, organizada pela CBF. Assim como a Copa do Brasil, ela segue o modelo mata-mata em todas as etapas.

Escalações de Goiás x Paysandu na final da Copa Verde 2o23

A decisão nesta quarta-feira vai definir quem será o grande campeão da temporada na Copa Verde. Por isso, ambas as equipes vão entrar em campo com os principais jogadores do plantel.

Confiras as prováveis escalações do jogo de hoje:

Goiás: Tadeu; Bruno Melo, Lucas Halter, Bruno Santos, Hugo; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Maguinho, Palácios; Alesson e Matheus Peixoto. (Técnico: Emerson Ávila)

Paysandu: Gabriel Bernard; Wanderson, Genílson, Naylhor, João Vieira; Paulo Henrique, Gabriel Davis, Fernando Gabriel, Eltinho; Bruno Alves e Mário Sérgio. (Técnico: Marquinhos Santos)

