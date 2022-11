Onde assistir GreNal feminino hoje e horário da final gaúcha - 02/11/22

Considerado um dos maiores clássicos do futebol no Brasil, Internacional e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira para disputarem a partida de ida na final do Campeonato Gaúcho Feminino. Com início às 10h30 (Horário de Brasília), o GreNal feminino hoje será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre com transmissão gratuita.

O Inter busca o décimo segundo título enquanto as gremistas querem o quarto troféu da competição.

Onde assistir GreNal feminino hoje ao vivo

O GreNal feminino hoje na final vai passar no portal GE, às 10h30 (Horário de Brasília) de graça para todo o público no país.

Sem transmissão na TV, o torcedor deve acessar o site do GE, na página do Rio Grande do Sul (RS) para assistir com imagens a final do Campeonato Gaúcho Feminino na temporada.

Não é preciso pagar nada, é só entrar no site e acompanhar a partida ao vivo.

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Portal GE/rs

Como vem Internacional e Grêmio na final hoje?

Pela sexta vez seguida, o GreNal feminino é que vai definir a final no Campeonaoto Gaúcho de futebol feminino na temporada.

Com 11 pontos conquistados na primeira fase, o Inter chega para jogar a final depois de garantir três vitórias e duas derrotas no segundo lugar da classificação. Na semifinal, o elenco Colorado venceu o Juventude por 6 a 0 no agregado entre as duas partidas.

Do outro lado, o Grêmio chega para jogar a final depois de terminar a fase inicial do torneio regional com 13 pontos em primeiro lugar. Foram quatro vitórias e um empate na competição, até vencer o Elite por 20 x 0 no placar agregado da semifinal.

Quem leva o título de campeão gaúcha no futebol feminino?

Escalações:

De acordo com o portal GE, estas serão as escalações das equipes femininas na final desta quarta.

Escalação do Internacional: Mayara; Tamara Bolt, Sorriso, Bruna Benites, Isabela; Capelinha, Ju Ferreira, Bia Gomes; Maiara, Fabi Simões e Lelê.

Escalação do Grêmio: Lorena; Sinara, Pati, Tuani, Jéssica Soares; Jessica Peña, Rafa Levis, Karla Alves; Luany, Cássia, Lais Estevam.

Quando é a partida de volta da final?

A paritda de volta na final entre Internacional e Grêmio será disputada no próximo domingo, 06 de novembro, em Porto Alegre na Arena do Grêmio.

A competição será disputada às 13h45 (Horário de Brasília), novamente com transmissão para todo o país através do portal GE, no caderno do Rio Grande do Sul.

Esta é a sexta vez seguida que as equipes se enfrentam na final. Desde 2017, todas as decisões foram disputadas entre os dois clubes.

