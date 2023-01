Onde assistir Guarani de Juazeiro x jogo do Ceará hoje ao vivo - 15/01/2023

Neste domingo, as equipes de Guarani de Juazeiro e Ceará disputam os três pontos pela primeira rodada do Campeonato Cearense na nova temporada do futebol brasileiro. No Estádio Mauro Sampaio, o jogo do Ceará hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir ao vivo a partida.

Transmissão jogo do Ceará hoje ao vivo

O jogo do Ceará hoje no Campeonato Cearense vai passar no canal Nosso Futebol às 17h

Para a surpresa do torcedor, a partida entre Guarani de Juazeiro e Ceará será transmitida somente no pay-per-view Nosso Futebol, disponível em operadoras de TV paga como a Sky e Claro.

Na Claro TV, o canal está disponível de graça para os usuários até o dia 22 de fevereiro.

Para assistir online é só acessar a plataforma DirecTV GO e obter a assinatura por valor extra.

Data: Domingo, 15 de janeiro de 2023

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Nosso Futebol e DirecTV GO

Guarani de Juazeiro x Ceará

O elenco estreia este ano após subir para a primeira divisão no ano passado. O Guarani não é o grande favorito no duelo deste domingo e também para o título, mas pode surpreender o torcedor que vai até o estádio para acompanhar a partida.

Segundo o jornal O Povo, a escalação do Guarani de Juazeiro: Diego; Eron, Bruno Costa, Matheus, Biel; Da Silva, Patrick, Alan; Arthur, Adham e Thiago.

Do outro lago, o Ceará é o grande favorito na partida da primeira rodada e também na competição. Na temporada passada, o time sequer avançou até a final e por isso quer dar a volta por cima para conquistar ao menos um título este ano.

Provável escalação do Ceará, segundo o jornal O Povo: Richard; Luiz Otávio, Pagnussat, David Ricardo; Igor, Richardson, Caíque, Jean Carlos; Danilo Barcelos, Vina e Vitor Gabriel.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Ceará hoje no Campeonato Cearense vai ser Marcelo de Lima Henrique.

Já os assistentes vão ser Anderson da Silva Rodrigues e Beatriz Ferreira. O reserva vai ser Paulo Vitor de Lima Pereira.

Na escala divulgada pela Federação Cearense de Futebol não há indicação de VAR na primeira fase.

Jogos da rodada no Campeonato Cearense

Confira a programação da primeira rodada e os resultados de cada embate já realizado até aqui.

Fortaleza 2 x 0 Iguatu

Maracanã 1 x 0 Caucaia

17h - Guarnai de Juazeiro x Ceará

19h30 - Atlético CE x Pacajus

20h - Ferroviário x Barbalha

