Onde assistir Hertha Berlin x Union Berlin de graça e horário hoje (09/04)

Neste sábado, Hertha Berlin e Union Berlin se enfrentam a partir das 13h30 (Horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Alemão, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. Confira todos os detalhes do clássico hoje e onde assistir Hertha Berlin e Union Berlin ao vivo.

O Hertha vem de derrota para o Bayer Leverkusen, enquanto o Union venceu o Colônia.

Onde assistir Hertha Berlin x Union Berlin

Onde assistir Hertha Berlin x Union Berlin hoje vai ser no streaming OneFootball, a partir das 13h30, no horário de Brasília.

O clássico do futebol alemão não terá transmissão pela TV neste sábado. Por isso, a única opção do torcedor é assistir tudo de maneira online, seja pelo celular, tablet ou até computador.

O OneFootball é o serviço de streaming gratuito. A plataforma pode ser encontrada no site (www.onefootball.com) ou aplicativo para Android e iOS de graça. Basta baixar e assistir o jogo.

Informações de onde assistir Hertha Berlin x Union Berlin hoje

Data: 09/04/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

Provável escalação do Hertha Berlin e Union Berlin

Escalação do Hertha Berlin: Lotka, Pekarik, Boyata, Kempf, Mittelstädt, Ascacibar, Richter, Darida, Tousart, Serdar e Belfodil

Escalação do Union Berlin: Ronnow, Baumgartl, Knoche, Heintz, Khedira, Trimmel, Haraguchi, Prömel, Gießelmann, Becker e Awoniyi

O Hertha Berlin corre contra o tempo para evitar o rebaixamento até a segunda divisão no futebol alemão. Em décimo sétimo lugar com 26 pontos, o grupo coleciona sete vitórias, cinco empates e dezesseis derrotas, o que significa uma campanha que preocupa os torcedores. Hoje, no clássico, conta com a força da torcida em casa para alavancar os jogadores.

Enquanto isso, o Union faz uma boa campanha no Campeonato Alemão. Em sétimo lugar com 41 pontos, o elenco busca uma vaga em competições internacionais como a Champions ou Liga Europa e, por isso, precisa dos três pontos neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, o clube deve manter a escalação titular.

Hertha Berlin x Union Berlin últimos jogos

O Derby de Berlim é um dos maiores do futebol. Hertha e Union reúnem as torcidas e muita rivalidade em campo. O primeiro clássico aconteceu em 16 de novembro de 1974, com a vitória do Hertha Berlin.

A disputa se dá principalmente pelo fator regional, onde os times contam a história de Berlim ao longo dos anos.

Confira os últimos jogos do Derby de Berlim.

19/01/2022 – Hertha 2 x 3 Union – Copa da Alemanha

20/11/2021 – Union 2 x 0 Hertha – Campeonato Alemão

04/04/2021 – Union 1 x 1 Hertha – Campeonato Alemão

04/12/2020 – Hertha 3 x 1 Union – Campeonato Alemão

Assista no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

