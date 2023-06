Holanda x Croácia: onde e como assistir a semifinal Liga das Nações 2023

As seleções de Holanda x Croácia disputam a semifinal da Liga das Nações nesta quarta-feira, 14 de junho, no Feyenoord Stadium, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Quem vencer disputará a final contra o vencedor entre Espanha ou Itália na próxima semana.

Onde vai passar Holanda x Croácia ao vivo hoje

As sólidas campanhas na Copa do Mundo para ambos os países os colocaram em boa posição para disputar este troféu, talvez de olho em outro título na Euro do ano que vem.

A partida entre Holanda x Croácia será transmitida nos canais SporTV e ESPN, e nas plataformas GloboPlay e Star Plus ao vivo nesta quarta-feira às 15h45, horário de Brasília.

Data, horário de início e local

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium

Onde assistir Holanda x Croácia hoje: SporTV, ESPN, Star Plus e GloboPlay

Para chegar até aqui, a Holanda passou por grandes adversários. No grupo quatro, terminou em primeiro lugar com 16 pontos somados em cinco vitórias e um empate contra Bélgica, País de Gales e Polônia. Foram seis rodadas na primeira fase da Liga A. Líder do seu grupo e com a vantagem, disputa a semifinal em busca de uma vaga na competição.

Do outro lado, a Croácia terminou a Copa do Mundo do Catar em terceiro lugar depois de bater o Marrocos. Os croatas foram responsáveis por eliminar a Seleção Brasileira nas quartas de final. Na Liga das Nações o time croata terminou em primeiro lugar no grupo um com 13 pontos, somados em quatro vitórias, uma derrota e um empate contra Áustria, Dinamarca e França, deixando a atual campeã da Liga das Nações fora da decisão.

Quando é a final da Liga das Nações?

A final da Liga das Nações está marcada para 18 de junho, domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no Feyenoord Stadium, na Holanda. Os dois vencedores das semifinais vão disputar a taça da Uefa.

A Liga das Nações foi criada em 2018 pela entidade europeia de futebol com o intuito de reunir as seleções todos os anos durante a data FIFA. Portugal foi o primeiro campeão, sob o comando de Cristiano Ronaldo.

Todas as seleções da Europa participam do torneio. Elas são divididas em quatro ligas de acordo com a sua posição no ranking da confederação europeia, ou seja, as seleções 'maiores' ficam na Liga A enquanto as menores vão para a D, semelhantes à divisões. Os times sobem e descem de divisão para divisão.

Os jogos são disputados sempre na Data FIFA. Assim, os líderes dos quatro grupos na liga A disputam as semifinais, o terceiro lugar e a final pela taça.

O que ganha o vencedor da Liga das Nações?

Além do título na seleta competição, o vencedor da Liga das Nações de futebol fatura a taça em prata e a premiação em dinheiro de R$ 66 milhões, de acordo com o portal Goal.

O vice-campeão também volta para a casa com uma quantia generosa, entregue pela UEFA. São R$ 57 milhões em forma de premiação.

Na temporada passada, França e Espanha disputaram a grande final da Liga das Nações. Os franceses ganharam dos espanhóis por 2 a 1, gols de Benzema e Mbappé. Oyarzabal descontou.



