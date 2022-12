Ele é bom? Conheça o goleiro da Croácia, rival do Brasil hoje

As quartas de final da Copa do Mundo promovem o reencontro de Brasil e Croácia. As seleções se enfrentam nesta sexta-feira, 9 de dezembro, em partida única na competição. Forte adversário, o torcedor quer saber mais sobre a equipe croata, principalmente se o goleiro da Croácia é bom.

Conheça o goleiro da Croácia na Copa do Mundo

O goleiro da Croácia na Copa do Mundo do Catar é Dominik Livakovic, de 27 anos. O guarda-redes defende o Dínamo Zagreb, equipe croata, desde 2016.

Livakovic é muito jovem, mas já escreveu o seu nome na história do futebol principalmente em seu país. Ele ingressou as categorias de base do Zadar, da Croácia, em 2010. Porém, transferiu-se dois anos depois para o Zagreb, onde finalmente ganhou a oportunidade no profissional.

Mesmo com o destaque, Livakovic foi para o Dínamo Zagreb por empréstimo em 2015. Depois de um ano, o time optou por comprar o arqueiro. Desde então, o goleiro croata defende o clube. Na temporada atual da Champions League, Livakovic destacou-se dentro de campo com seis partidas.

Na Croácia, Livakovic contabiliza 38 partidas, com estreia em 2017 em amistoso, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

Livakovic é titular no Catar. Foto: Reprodução / Twitter @HNS_CFF

Goleiro da Croácia contra o Japão nos pênaltis

O goleiro da Croácia destacou-se na disputa de pênaltis contra o Japão, nas oitavas de final, da Copa do Mundo do Catar em dezembro.

No tempo regulamentar, as seleções empataram em 1 a 1, após gols de Maeda e Perisic. Na prorrogação, nenhuma das equipes conseguiu marcar. Nos pênaltis, entretanto, Livakovic brilhou em campo e defendeu três cobranças dos japoneses.

No placar final, 1 a 3 para os croatas que garantiram a classificação para as quartas de final da Copa.

Quantas Copas o goleiro Livakovic jogou?

Essa é a segunda Copa do Mundo do goleiro Livakovic com a equipe da Croácia. O arqueiro viajou para a Rússia com o elenco croata no Mundial, enquanto também representa o seu país no Catar este ano.

Em 2018, Livakovic ficou no banco enquanto Subasic foi o goleiro principal do time croata na competição. O jovem só ganhou a oportunidade de vestir a camisa titular a partir de 2019, entre amistosos, Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações e a Eurocopa.

No Catar, Dominik jogou todos os confrontos da Croácia, contra Marrocos, Canadá, Bélgica e também contra o Japão nas oitavas de final.