Onde assistir Holanda x Itália na Liga das Nações e horário (18/06)

A seleção que vencer neste domingo fica com o terceiro lugar na competição europeia

Quem vai ficar com o terceiro lugar, Holanda x Itália? Em duelo de gigantes, as seleções entram em campo neste domingo, 18 de junho, para disputarem a medalha de bronze na Liga das Nações. Direto do Estádio De Grolsch Veste, bola rola a partir das 10h, horário de Brasília.

Onde assistir Holanda x Itália ao vivo na Liga das Nações

A partida terá transmissão do SporTV e ESPN (TV paga) e Star Plus (serviço de streaming) neste domingo a partir das 10h para todo o país.

Quem é assinante Sky, Claro ou do pacote "GloboPlay + canais ao vivo" pode assistir o jogo com imagem e som em qualidade ultra HD no SporTV 4K.

Horário: 10h, dez horas da manhã

Local: Estádio De Grolsch Veste, na Holanda

O que é a Liga das Nações?

A Liga das Nações é uma competição de futebol internacional disputada bienalmente por seleções da UEFA, países membros da Europa. As equipes são divididas em divisões de acordo com a sua posição no ranking da entidade, onde a liga A é a elite e a D é a menor.

Os times são divididos em grupos de quatro cada, onde se enfrentam em pontos corridos por seis rodadas, uma vez como mandante e a outra visitante. Depois, os líderes de cada grupo na liga A disputam as semifinais na temporada onde brigam pela taça.

Entre as ligas, os últimos de cada grupo vão para a divisão inferior, enquanto o líder sobe. Além disso, os melhores colocados nas ligas A, B e C ganham o direito de disputarem a repescagem das Eliminatórias da Euro.

Escalações de Holanda x Itália

O terceiro lugar na Liga das Nações é importante para as seleções de Itália e Holanda. Por isso, os treinadores vão escolher à dedo os titulares neste domingo.

Para os holandeses, Matthijs de Ligt é baixa. Já os italianos contam com todos os jogadores.

Holanda: Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Koopmeiners; Malen, Gakpo e Simons.

Itália: Donnarumma; Darmian, Acerbi, Tolói; Di Lorenzo, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori e Retegui.

Qual foi o último jogo entre Holanda e Itália?

O último duelo entre Holanda e Itália foi em 14 de outubro de 2020, pela fase de grupos da Liga das Nações, pela quarta rodada na primeira fase.

No Estádio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo, os italianos e holandeses empataram em 1 a 1, com gols de Pellegrini e van de Beek no primeiro tempo. Com o resultado, os times somaram apenas um ponto cada, mas só a Holanda avançou para a semifinal da competição.

Confira os melhores momentos da partida entre Itália e Holanda.



