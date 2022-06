Onde assistir Holanda x País de Gales hoje ao vivo e horário (14/06)

Seleção holandesa quer os três pontos nesta terça-feira para se manter na liderança do seu grupo na Liga das Nações

Em duelo de gigantes, Holanda e País de Gales disputam os três pontos pela quarta rodada da Liga das Nações nesta terça-feira, 14 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Jogando no Feyenoord Stadium, em Roterdã, a partida vai contar com transmissão somente aos assinantes. Descubra a seguir onde assistir Holanda x País de Gales hoje ao vivo.

Os holandeses aparecem na liderança do grupo quatro na Liga A da competição. Com 7 pontos, venceram a Bélgica, País de Gales e empataram com a Polônia na terceira e última rodada. Se vencerem, garantem a ponta da tabela rumo até a próxima fase.

Os galeses, por outro lado, sequer venceram na edição da Liga das Nações. Em último lugar, coleciona apenas um ponto depois de empatar com a Bélgica na terceira rodada, derrotado por Holanda e Polônia dentro do seu próprio grupo.

Que horas vai começar Holanda x País de Gales?

Nesta terça-feira, 14 de junho, o jogo da Holanda e País de Gales vai começar a partir das 15h45, três e quarenta e cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

A transmissão no Brasil acontece no período da tarde, mas a bola vai rolar na Holanda, país que recebe o duelo desta terça a partir das oito horas da noite, já que os holandeses estão 5 horas à frente de Brasília, no Distrito Federal em terras brasileiras.

O Feyenoord Stadium, em Roterdã, será o palco do confronto.

Onde assistir Holanda x País de Gales hoje na TV e online?

O jogo da Holanda x País de Gales hoje vai passar na ESPN 4 e Star +.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN disponibiliza a transmissão para todos os assinantes do Brasil. Entre em contato com a sua operadora se ainda não tem o canal em sua programação.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo da Holanda x País de Gales hoje ao vivo:

Data: 14/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã, na Holanda

Arbitragem: Horatiu Fesnic

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalação do jogo da Holanda x País de Gales

O goleiro Tim Krul é o desfalque principal dos holandeses.

Provável escalação da Holanda: Cillessen; Timber, De Ligt, De Vrij; Dumfries, Berghuis, De Jong, Koopmeiners, Blind; Janssen e Memphis Depay. Técnico: Louis van Gaal.

Joe Allen e Broadhead continuam lesionados.

Provável escalação do País de Gales: Hennessey; Gunter, Rodon, Mepham; Thomas, Ampadu, Smith, Roberts; Ramsey, Johnson e Gareth Bale. Técnico: Rob Page

Relembre no vídeo a seguir como foi a última partida entre as seleções.

