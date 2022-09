Onde assistir Inglaterra e Alemanha hoje ao vivo e horário (26/09)

Sem chances de classificação, a já rebaixada Inglaterra enfrenta a Alemanha nesta segunda-feira (26/09), pela sexta e última rodada do grupo C da Liga das Nações, às 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Wembley. Confira onde assistir Inglaterra e Alemanha hoje ao vivo.

A Inglaterra já está rebaixada para a segunda divisão da Liga das Nações. O desempenho do elenco inglês decepcionou os torcedores já que sequer venceu uma partida na competição, com dois empates e três derrotas. Mesmo se vencer o clássico nesta segunda-feira, não deixa a lanterna.

Do outro lado, a Alemanha não tem mais chances de se classificar até a semifinal porque tem quatro pontos a menos que a Hungria, atual líder do grupo C na elite. Por isso, busca apenas a vitória nesta segunda-feira para garantir uma melhor pontuação ao fim da temporada. Em terceiro lugar, contabiliza uma vitória, três empates e uma derrota.

Onde assistir Inglaterra e Alemanha hoje

A partida entre Inglaterra e Alemanha terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, a partir das 15h45 (horário de Brasília), além da GloboPlay, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

O canal do SporTV está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, enquanto o GloboPlay

Data: 25 de setembro de 2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Wembley, em Londres

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Quem mais venceu entre Inglaterra e Alemanha?

A Inglaterra possui a vantagem no confronto contra a Alemanha. Em trinta e oito confrontos, são 17 vitórias para os ingleses, seis empates e 15 triunfos para os alemães, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

No quesito gols, a Inglaterra contabiliza 81 gols marcados, enquanto os alemães contam com 56 gols.

A última partida realizada entre Inglaterra e Alemanha foi em 7 de junho de 2022, na temporada atual, pela fase de grupos da Liga das Nações em 1 a 1, na casa dos alemães.

Confira como foi a última partida entre as seleções.

