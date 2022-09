Qual o próximo amistoso da Seleção Brasileira em setembro 2022?

Antes de arrumar as malas para a Copa do Mundo da FIFA, a Seleção Brasileira tem pela frente o último compromisso no mês de setembro. Por isso, o torcedor quer saber qual o próximo amistoso da Seleção Brasileira, onde assistir e tudo sobre a estreia do elenco favorito ao hexa no grande baile de futebol.

Próximo amistoso da Seleção Brasileira x Tunísia

O próximo amistoso da Seleção Brasileira é contra a Tunísia na terça-feira, 27 de setembro, diretamente do Parc des Princes, em Paris, na França, a partir das 15h30 (Horário de Brasília).

Para se preparar para a Copa do Mundo da FIFA, com início marcado para novembro, a Seleção Brasileira organizou dois amistosos no mês de setembro. Na última sexta-feira, a equipe canarinho venceu Gana por 3 a 0, com gols de Lucas Paquetá, Richarlison e Thiago Silva.

Agora, vai enfrentar outra seleção que também está classificada para a Copa do Mundo. No retrospecto de confrontos, Brasil e Tunísia se enfrentaram apenas uma vez, em 1973 em amistoso, com vitória para os brasileiros.

Este é o último amistoso de Tite à frente da equipe pentacampeã. O professor garantiu que, ao fim da Copa do Mundo em dezembro, não será mais o técnico da Seleção.

Agora que você já sabe qual o próximo amistoso da Seleção Brasileira, confira todos os detalhes e saiba onde assistir ao vivo.

Terça-feira, 27/09 às 15h30 (Horário de Brasília)

Parc des Princes, em Paris, na França

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

>> Horário dos jogos da Copa do Mundo 2022 e tabela de todos os jogos

>> 8 estádios da Copa do Mundo 2022 e onde o Brasil vai jogar no Catar

Convocação da Seleção Brasileira para amistosos

O técnico Tite convocou no início de setembro vinte e seis jogadores para os dois amistosos preparatórios até a Copa do Mundo. O retorno de Everton Ribeiro, do Flamengo, além da presença de Pedro, principal atacante do elenco rubro-negro.

A novidade, por outro lado, é a presença dos defensores Ibañez, da Roma, e Bremer, da Juventus. Já Renan Lodi, do Nottingham Forest, foi convocado para substituir Alex Sandro, lateral da Juventus, após lesão muscular na perna esquerda.

Confira os atletas incluídos na convocação de Tite para os dois amistosos.

Goleiros: Ederson (Man City), Alisson (Liverpool) e Weverton (Palmeiras).

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest).

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea) e Ibañez (Roma).

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éverton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Antony (Manchester United), Roberto Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Estreia do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar em 24 de setembro, contra a Sérvia, pela primeira rodada do grupo G na primeira fase, às 16h (Horário de Brasília). A partida será no Lusail Iconic Stadium.

A Seleção integra o grupo G ao lado de Sérvia, Camarões e Suíça. Serão três rodadas na primeira fase em que apenas os dois primeiros avançam até as oitavas de final. Lembre-se que a fase de grupos é disputada em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate 1 para ambos.

A partir das oitavas de final, o Mundial será jogado em mata-mata, em partida única. A final está agendada para o dia 18 de dezembro, no Lusail Iconic Stadium.

Brasil x Sérvia – Quinta-feira, 24/11 às 16h

Brasil X Suíça – Segunda-feira, 28/11 às 13h

Camarões x Brasil – Sexta-feira, 02/12 às 16h

Leia também: Corinthians e Palmeiras sub 20 resultado: Verdão é bicampeão