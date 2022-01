Inter de Milão x Juventus hoje: onde assistir a final online e horário – 12/01

A grande final da Supercopa da Itália será realizada nesta quarta-feira, 12/01, com a bola rolando a partir das 17h (Horário de Brasília), entre Inter de Milão e Juventus no Estádio Giuseppe Meazza. Com transmissão do jogo da Inter de Milão e Juventus hoje, saiba onde assistir o jogo online.

Onde assistir ao jogo da Inter de Milão e Juventus hoje: O serviço de streaming Star +, disponível somente por assinatura no site oficial e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela Supercopa da Itália ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Reunindo os campeões do Campeonato Italiano e da Copa da Itália da temporada passada, a Supercopa da Itália promete grandes embates em campo nesta quarta-feira. De um lado, a Inter de Milão que aparece em primeiro lugar no torneio nacional com 49 pontos ao vencer quinze jogos, quatro empates e uma derrota.

Do outro lado, a Juventus que não faz uma boa temporada este ano. Isso porque, com o comando do técnico Allegri, o time vem sobrando em campo principalmente após perder Cristiano Ronaldo. Além disso, as constantes lesões atrapalham o rendimento. No Campeonato Italiano, por fim, está em 5º com 38 pontos.

Escalações de Inter de Milão x Juventus:

Os anfitriões não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Do outro lado, Allegri não tem Chiesa, Cuadrado e De Ligt, lesionados e suspensos.

Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Çalhanoglu, Perisic, Barella, Darmian, Brozovic; Lautaro Martínez, Dzeko

Juventus: Szczesny; Alex Sandro, De Sciglio, Chiellini, Pellegrini; Bernardeschi, McKennie, Rabiot, Locatelli; Morata, Dybala

