Onde assistir Inter de Milão x Roma hoje na Copa da Itália – 08/02/2022

Pelas quartas de final da Copa da Itália, o duelo entre Inter de Milão e Roma será realizado nesta terça-feira, 08/02, na casa da Inter, em Estádio Giuseppe Meazza, a partir das 17h (Horário de Brasília), com duas grandes equipes em campo. Em partida única e decisiva, confira onde assistir ao jogo da Inter de Milão e Roma hoje.

Onde assistir Inter de Milão e Roma hoje

A decisão entre Inter de Milão e Roma nesta terça-feira pela Copa da Itália será transmitida no canal ESPN 4 (TV Paga), para todo o Brasil com cobertura completa, e no Star + (Serviço de Streaming da Disney), com retransmissão exclusiva a partir das cinco da tarde.

A plataforma do Star + possibilita ao torcedor acompanhar o jogo de hoje tanto pelo computador (www.starplus.com), como também pela TV, com SmarTV compatíveis, e no aplicativo através de tablets e Smartphones. Os pacotes, entretanto, estão disponíveis entre R$32,90 até R$45,90.

INTER DE MILÃO

Depois de perder o Derby della Madonnina para o Milan no último domingo, no Campeonato Italiano, a equipe da Inter volta para os gramados para competir desta vez nas quartas de final da Copa da Itália. O elenco de Milão derrotou o Empoli nas oitavas e conseguiu o passaporte para a fase de hoje onde, em partida única, precisa somente da vitória.

ROMA

Do outro lado, a Roma superou o Lecce nas oitavas de final para carimbar o seu passaporte até as quartas da competição italiana na temporada. Agora, sob o comando de José Mourinho, o elenco vai fazer de tudo para buscar o resultado que lhe garante a classificação. Por fim, no fim de semana, empatou com o Genoa.

Escalações de Inter de Milão x Roma

Para o técnico Simone Inzaghi, Correa e Gosens estão indisponíveis.

Escalação de Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Çalhanoglu, Dimarco, Brozovic, Darmian, Barella; Lautaro (Sánchez), Dzeko

José Mourinho não terá Spinazzola, ainda em tratamento no departamento médico.

Escalação de Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Viña, Cristante; Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Confira o último jogo entre Inter de Milão x Roma.

