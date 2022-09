Onde assistir Irlanda x Armênia ao vivo hoje, horário e palpites (27/09)

Quem perder será rebaixado para a terceira divisão da Liga das Nações. Por isso, Irlanda e Armênia protagonizam grande embate nesta terça-feira, 27 de setembro, no Aviva Stadium, em Dublin, pela sexta e última rodada a partir das 15h45 (horário de Brasília). Saiba onde assistir Irlanda x Armênia ao vivo

Onde assistir Irlanda x Armênia hoje ao vivo

A partida Irlanda e Armênia terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje às 15h45 (horário de Brasília).

Para a infelicidade do torcedor, não há nenhuma transmissão pela TV do confronto nesta terça-feira. Porém, assinantes da plataforma Star + podem acompanhar todos os lances através do aplicativo no celular, seja Android ou iOS, tablet, computador ou smart TV.

Para aqueles que desejam assinar o pacote de filmes e séries, basta acessar www.starplus.com e, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, escolher a melhor opção ao bolso.

IRLANDA X ARMÊNIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda

Onde assistir Irlanda x Armênia: Star +

Árbitro: Rade Obrenovic

Árbitro de vídeo: Matej Jug

Irlanda x Armênia: como estão na temporada?

Terceiro lugar no grupo A da segunda divisão, a Irlanda não tem mais chances de brigar pelo acesso até a elite da Liga das Nações. No entanto, o elenco irlandês tem a difícil tarefa de escapar do rebaixamento até a terceira divisão e, por isso, terá de se esforçar dentro de campo nesta terça-feira para vencer e, consequentemente, continuar na sua posição. Até aqui, foram uma vitória, um empate e três derrotas com 4 pontos.

Na última rodada, perdeu para a Escócia em 2 a 1, fora de casa.

Provável escalação da Irlanda: Bazunu; O’Shea, Egan, Collins; Doherty, Molumby, Cullen, Knight, McClean; Obafemi e Parrott.

Do outro lado, a Armênia contabiliza apenas 3 pontos na lanterna do grupo na segunda divisão. A única oportunidade da seleção de se manter na liga é se vencer a paritda desta terça-feira. O empate não salva a Armênia do rebaixamento. Ao todo, foram uma vitória e quatro derrotas dentro de campo.

O elenco armênio vem de goleada para a Ucrânia por 5 a 0, em casa.

Provável escalação da Armênia: Yurchenko; Mkoyan, Hakobyan, Voskanyan, Hambardzumyan, Dashyan; Grigoryan, Lucas Zelarayan, Khoren; Tigran e Edgar Babayan.

Tem jogos na Liga das Nações hoje?

A sexta e última rodada da Liga das Nações traz nove duelos nesta terça-feira, 25 de setembro, durante a última data FIFA do ano. Após o fim da rodada, as seleções só voltam a jogar na Copa do Mundo do Catar, marcado para novembro e dezembro deste ano.

O destaque da rodada fica com o encontro de Portugal e Espanha, além dos embates entre Noruega e Sérvia, e Suécia e Eslovênia, com jogadores que brilham no futebol europeu. Confira todos os jogos de hoje e os horários de cada um deles.

Ucrânia x Escócia – 15h45

Suíça x República Tcheca – 15h45

Suécia x Eslovênia – 15h45

Portugal x Espanha – 15h45

Irlanda x Armênia – 15h45

Noruega x Sérvia – 15h45

Greécia x Irlanda do Norte – 15h45

Kosovo x Chipre – 15h45

Albânia x Islândia – 15h45

