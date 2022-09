Novela de 1995 de Silvio de Abreu vai entrar no catálogo do streaming.

A Próxima Vítima estreia no Globoplay: relembre o final da novela

Muito aguardada por fãs do autor Silvio de Abreu – afastado das telinhas desde 2013 – A Próxima Vítima estreia ainda em setembro no catálogo da Globoplay. Uma das obras mais famosas do currículo do escritor, o folhetim vai disponibilizar todos os seus capítulos de uma vez e será a terceira novela clássica da TV Globo que integra a plataforma streaming este mês.

A Próxima Vítima estreia que dia na Globoplay?

A Próxima Vítima estreia dia 26 de setembro, segunda-feira, no catálogo da Globoplay. O folhetim foi transmitida originalmente entre 13 de março e 3 de novembro de 1995 na extinta faixa das 20h30. No total, foram exibidos 200 capítulos, que agora serão adicionados de uma vez na plataforma streaming da Rede Globo.

A história de A Próxima Vítima foi uma trama policial que se passava entre os bairros Mooca e Bixiga, em São Paulo. A trama mostrava Ana (Susana Vieira), que era uma batalhadora dona de cantina italiana, que há 20 anos era amante de Marcelo (José Wilker).

Com Ana, Marcelo tinha três filhos, Carina (Deborah Secco), Sandrinho (André Gonçalves) e Giulio (Eduardo Felipe). Porém, ele era casado com a rica Francesca Ferreto (Tereza Rachel), por puro interesse. Além de Ana, ele também tinha caso com Isabela (Claudia Ohana), sobrinha de sua esposa.

Francesca acaba descobrindo a traição de seu marido com Ana e fica inconformada com a situação. Pouco depois, ela morre de forma misteriosa e muitos personagens se tornam suspeitos do crime, que acaba sucedendo a novos assassinatos ao longo da história.

Relembre a abertura da novela:

Quem era o assassino? Conheça finais alternativos

A emissora da novela disponibilizou os dois finais para os assinantes da Globoplay na A Próxima Vítima estreia. A informação foi dada em primeira mão pela jornalista Patrícia Kogut do O Globo – em matéria de hoje, 26 de setembro, dia em que os capítulos entram no catálogo.

*CUIDADO COM SPOILERS*

O primeiro final é o original, em que o assassino da trama foi Adalberto (Cecil Thiré). Homem da alta sociedade paulista que faliu, mas tentava manter sua classe.

Marido de Carmela/Cacá (Yoná Magalhães) e pai de Isabela (Claudia Ohana), ele sumiu da vida da esposa e da filha depois de ter gasto todo o dinheiro que Cacá trouxe no casamento. Porém, sempre que precisava de dinheiro, ele corria para as duas.

A revelação de quem é o assassinato também mostra que todas as mortes estavam ligadas e faziam parte de uma queima de arquivo por causa da morte de Gigio di Angelis.

Já o segundo final disponibilizado é um alternativo, em que o assassino foi Ulisses (Otávio Augusto). Irmão mais velho e único parente vivo de Ana (Susana Vieira). Ele era um homem simpático e popular que trabalhava como garçom. Ainda segundo a jornalista, este final foi feito para a Globo Internacional e chegou a ser exibido no Vale a Pena Ver de Novo em 2000.

Agora, ambos os finais estão na Globoplay, junto a Próxima Vítima estreia. Para quem busca assistir, será necessário ser assinante do serviço. Os valores dos pacotes variam atualmente entre R$ 15,90 e R$ 89,90 e você deve escolher o que melhor se encaixa para você. É importante frisar que como A Próxima Vítima estreia como uma das novelas do catálogo da Globoplay – e não como exibição do canal Viva, por exemplo – o pacote mais barato já atende a sua necessidade.

Quem morre em A Próxima Vítima?

Na trama policial, vários personagens não conseguem escapar de um destino trágico e por isso não chegam ao final do folhetim. Vítimas do assassino misterioso que dirigia um Opala Preto, o vilão queria fazer uma queima de arquivo por causa da morte de Gigio di Angelis.

Entre as vítimas estão:

Gigio di Angelis: morto a tiros

morto a tiros Leontina: a sela de seu cavalo foi afrouxada de propósito. Ela acabou caindo, bateu a cabeça e morreu

a sela de seu cavalo foi afrouxada de propósito. Ela acabou caindo, bateu a cabeça e morreu Paulo: foi atropelado no começo da novela

foi atropelado no começo da novela Hélio: envenenado por um uísque na sala VIP do aeroporto

envenenado por um uísque na sala VIP do aeroporto Josias: empurrado na linha do trem

empurrado na linha do trem Júlia: levou um tiro

levou um tiro Cléber: o personagem foi empurrado no poço de um elevador

o personagem foi empurrado no poço de um elevador Ulisses: morreu na explosão de uma pizzaria da trama

morreu na explosão de uma pizzaria da trama Eliseo Giardini: morreu asfixiado por monóxido de carbono. Pouco antes, ele havia levado uma coronhada do assassino

Autor Silvio de Abreu

Autor de A Próxima Vítima, Silvio de Abreu foi um dos maiores nomes que passaram pela TV Globo. O paulista – nascido em dezembro de 1942 – escreveu várias novelas para o canal e chegou a ser diretor de Dramaturgia da emissora, cargo que ficou entre 2014 e 2021.

Silvio começou a carreira na TV Tupi, ele escreveu Éramos Seis para a extinta emissora em 1977. No ano seguinte, ele já migrou par a Globo, em que trabalhou em Pecado Rasgado (1978 – 1979).

Ele então trabalhou em Jogo da Vida (1981 – 1982) e então lançou um de seus maiores sucessos, Guerra dos Sexos (1983 – 1985). Depois, ele deu vida a Cambalacho (1986), Sassaricando (1987 – 1988), Rainha da Sucata (1990), Boca do Lixo (1990) e Deus Nos Acuda (1992 – 1993).

Em 1995 veio outro grande sucesso, A Próxima Vítima estreia. Nos anos seguintes, ele também trabalhou em Torre de Babel (1998 – 1999), As Filhas da Mãe (2001 – 2002), Belíssima (2005 – 2006), Passione (2010 – 2011), entre outras.

A última novela de do autor Silvio de Abreu foi a segunda versão de Guerra dos Sexos, exibida entre 2012 e 2013.

