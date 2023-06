Onde assistir Islândia x Eslováquia ao vivo e horário do jogo hoje - 17/06

Pela terceira rodada das Eliminatórias, as seleções de Islândia x Eslováquia se enfrentam neste sábado, 17/06, no Estádio Laugardalsvöllur, às 15h45 (horário de Brasília). A liderança está em jogo para ambas as equipes nesta rodada.

Além de Islândia e Eslováquia, também estão no grupo J as seleções de Portugal, Bósnia, Luxemburgo e Liechtenstein.

Onde assistir Islândia x Eslováquia hoje nas Eliminatórias

A partida entre Islândia x Eslováquia será transmitida no GloboPlay, no combo 'canais ao vivo'. Só quem é cliente do streaming pode assistir ao vivo o jogo de futebol internacional.

Horário: 15h45, três e quarenta e cinco da tarde

Local: Estádio Laugardalsvöllur

Onde assistir Islândia x Eslováquia hoje: GloboPlay

Com três pontos, a Seleção da Islândia é a quarta colocada no grupo J das Eliminatórias. O elenco islandês soma uma vitória e uma derrota em duas partidas disputadas até aqui. Se descontar a diferença no saldo de gols com Portugal, o elenco poderá brigar pela primeira posição do grupo na rodada.

Do outro lado, a Eslováquia é vice-líder com quatro pontos, somados em uma vitória e um empate nas Eliminatórias da Eurocopa. O time deve manter a sua escalação com os titulares dentro de campo, assim como nas outras rodadas, já que pode assumir a liderança se vencer os islandeses neste sábado e Portugal tropeçar.

Saiba como assistir os próximos jogos da Data Fifa em 2023 por continente

Escalações de Islândia x Eslováquia

Para o confronto deste sábado, na terceira rodada das Eliminatórias, tanto Eslováquia como Islândia vão usar os principais nomes do elenco.

Islândia: Rúnarsson; Olafsson, Magnússon, Gunnarsson, Palsson; Sigurdsson, Poroarson, Gudmundsson, Jón Dagur; Haraldsson e Finnbogason.

Eslováquia: Dúbravka; Pekarík, Gyomber, Vavro, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Mak, Polievka e Haraslín.

Jogos da terceira rodada no sábado

Além do confronto entre Islândia e Eslováquia,

Sábado, 17 de junho:

Luxemburgo x Liechtenstein - 10h

Lituânia x Bulgária - 10h

Montenegro x Hungria - 13h

Azerbaijão x Estônia - 13h

Noruega x Escócia - 13h

Islândia x Eslováquia - 15h45

Chipre x Geórgia - 15h45

Ilhas Faroé x República Tcheca - 15h45

Albânia x Moldávia - 15h45

Bélgica x Áustria - 15h45

Portugal x Bósnia - 15h45

