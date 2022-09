Onde assistir Itália x Inglaterra ao vivo hoje online e horário (23/09)

Alerta de clássico no futebol internacional! Nesta sexta-feira, 23 de setembro, Itália e Inglaterra entram em campo para disputarem a quinta rodada da Liga das Nações, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Itália x Inglaterra ao vivo hoje.

Onde assistir Itália x Inglaterra ao vivo hoje

O jogo da Itália e Inglaterra hoje terá transmissão do Star +, serviço de streaming, às 15h45 (horário de Brasília), disponível somente para assinantes.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto nesta sexta-feira não vai passar em nenhum canal. Por isso, a única oportunidade de acompanhar vai ser através do Star +, plataforma de streaming para assinantes.

Membros podem acessar o streaming pelo aplicativo para celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV, se o aparelho for compatível com o serviço. Para quem ainda não é, basta acessar www.starplus.com e optar por pacotes entre valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

ITÁLIA X INGLATERRA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Onde assistir Itália x Inglaterra ao vivo hoje: Star +

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Árbitro de vídeo: Juan Martínez Munuera

Itália x Inglaterra: como estão as seleções no torneio?

Terceiro lugar no grupo C com 5 pontos, os italianos contabilizam uma vitória, dois empates e uma derrota com o total de cinco gols marcados e sete gols sofridos em toda a competição. Por isso, o elenco tem como objetivo vencer a partida desta sexta-feira já que pode assumir a liderança do grupo e, quem sabe, brigar pela classificação.

Verratti, Politano e Pellegrini continuam fora do plantel de jogadores da Itália e por isso não podem ser escalados nesta sexta-feira.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Bastoni, Acerbi, Bonucci; Emerson, Barella, Jorginho, Sandro Tonali, Di Lorenzo; Immobile e Scamacca.

Do outro lado, a Inglaterra é a lanterna do grupo com 2 pontos apenas, entre dois empates e duas derrotas disputadas pela primeira fase da Liga das Nações, pela elite da competição. Os ingleses precisam vencer nesta sexta-feira para escapar da zona de rebaixamento em uma divisão inferior, além de tentar brigar pela classificação até a próxima fase.

Phillips e Pickford são os desfalques dos ingleses ao jogo desta sexta-feira.

Provável escalação da Inglaterra: Ramsdale; Stones, Dier, Maguire; James, Rice, Bellingham, Trippier; Sterling, Harry Kane e Mount.

Como foi a primeira partida na Liga das Nações das seleções

As seleções de Inglaterra e Itália se enfrentaram pela última vez em 11 de junho de 2022, na temporada atual, pela terceira rodada da Liga das Nações, ou jogo de ida.

O confronto foi acirrado dentro de campo, mas nenhum dos elencos conseguiu abrir o placar ou sequer lutar pelo resultado até o apito final. Por isso, a partida desta sexta-feira pode significar um novo rumo ao clássico entre as seleções.

Além disso, esta será o reencontro após a final da Eurocopa do ano passado, com vitória da Itália nos pênaltis em cima dos ingleses.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as seleções.



