Juma vira onça e mata Solano após ser ameaçada em Pantanal

Juma mata Solano no capítulo de hoje - Foto: Reprodução/Globo

Protagonista vai ficar com ‘reiva’ e não poupará a vida do pistoleiro

Solano (Rafa Sieg) morrerá em Pantanal no capítulo desta quinta-feira, 22. Juma vira onça ao encontrar o pistoleiro em sua tapera e será feita de refém por ele quando está prestes a dar à luz. A mocinha, no entanto, conseguirá ser mais rápida que o inimigo e o matará com os próprios dentes.

Juma vira onça em Pantanal e Solano se dá mal

Juma vira onça mais uma vez em cenas que serão exibidas nesta quinta. Prestes a dar à luz, a protagonista fugiu para sua amada tapera para que sua filha nasça sob a benção do Velho do Rio (Osmar Prado), conforme os dois combinaram, mas acaba dando de cara com Solano, que se esconde no lugar.

O bandido pega Juma desprevenida e aponta uma arma para a cabeça da mocinha, que se torna refém do pistoleiro. Solano dirá a protagonista que irá matá-la e também conta que atirou no Velho, o que deixa a esposa de Jove (Jesuíta Barbosa) com muita ‘reiva’.

Juma ficará cada vez mais furiosa e começará a se transformar em onça-pintada, soltando um esturro. “Que é que é isso?”, perguntará Solano. “É hora das onças! É quando elas saem pra caçar… Pra defender o seu território!”, responde Juma.

Solano insiste em dizer que não tem medo de onças, mas Juma rebate afirmando que ele não tem ao menos respeito por elas. “Ou então não ia invadir a terra delas. (…) Elas vêm quando sentem o cheiro do medo!” O bandido decide verificar se todas as frestas da tapera estão realmente trancadas e quando volta, não encontra mais Juma.

“Cadê ocê, Juma Marruá… Aparece, desgraça… Aparece! Ou eu te mato! Mato ocê e sua cria! (…) Eu sei que ocê tá aqui… Ocê não tem como ter saído. Ocê não tem pra onde fugir!”, dirá.

É então que a moça vira onça e Solano dá de cara com ela: “Misericórdia! Comé que ocê entrou aqui dentro? Me erra… Desgraça… Me erra!”

A protagonista ataca o bandido e o mata. Será possível apenas ouvir os esturros da onça e os gritos desesperados de Solano antes de sua morte.

Ainda no capítulo de hoje, Muda (Bella Campos) se assustará ao ver Juma arrastando o corpo do bandido. Já Irma terá um pressentimento e dirá a José Lucas (Irandhir Santos) que acha que Solano morreu nas garras da menina-onça.

Nasce a filha de Juma e o filho de Irma

Depois de matar Solano, Juma vai dar à luz. No capítulo de sexta-feira, 23, a filha da protagonista virá ao mundo na beira do rio, conforme indicado pelo Velho. A mocinha fará questão de ter a sua bebê do mesmo jeito que sua mãe lhe pariu.

A criança vai demorar um pouco para nascer, fazendo com que Juma sofra com as contrações. “Cadê ocê que num qué vim, fia? Que ocê que num vem, Véio? Onde é que ocê tá? Onde?”, dirá a menina.

Quando ela já estiver quase sem forças, o Velho chegará para ajudá-la. “Dêxa ela vim, Juma… Sem medo… Dêxa a tua fia vim pros teus braço”, dirá. É então que a pequena Maria Marruá nasce. Quando a menina-onça retorna para a fazenda, José Leôncio (Marcos Palmeira) leva a neta nos braços a galope, assim como ele fez com Jove.

No mesmo episódio, o filho de Irma também nascerá. A ruiva passará por complicações, mas Trindade (Gabriel Sater) aparecerá para ajudá-la a trazer o filho ao mundo. Filó (Dira Paes) ficará chocada ao ouvir da ruiva que foi o endiabrado quem fez seu parto.