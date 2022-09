Onde assistir jogo da Argentina hoje x Honduras e horário (23/09)

Tem Lionel Messi em campo hoje! Nesta sexta-feira, 23 de setembro, a Argentina enfrenta Honduras em amistoso preparatório para a Copa do Mundo às 21h (Horário de Brasília), no Hard Rock Stadium. Quer saber onde assistir jogo da Argentina hoje? Confira o texto a seguir para ter as informações.

Onde assistir jogo da Argentina hoje ao vivo

O jogo da Argentina hoje contra Honduras NÃO tem transmissão nem pela TV ou online, para a tristeza do torcedor que gostaria de assistir a seleção argentina em campo.

Nenhuma emissora no Brasil detém os direitos de transmissão dos amistosos sul-americanos e, por isso, não há como assistir ao confronto. A única possibilidade para acompanhar os melhores lances vai ser através das redes sociais da Argentina (@Argentina), mas sem imagens tanto no Twitter como Instagram.

A partida nesta sexta-feira é válida como amistoso preparatório antes da Copa do Mundo do Catar, marcado para começar em novembro e dezembro deste ano.

ARGENTINA X HONDURAS:

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida

Onde assistir jogo da Argentina hoje: Sem transmissão

Prováveis escalações de Argentina x Honduras:

Di Maria é dúvida ao técnico Scaloni, enquanto Thiago Almada e Enzo Fernández são destaques.

Já Cano, atacante do Fluminense, ficou fora da convocação.

Provável escalação da Argentina: Armani; Acuña, Lisandro Martínez, Pezzella, Molina; Gómez, Mac Allister, De Paul; Messi, Correa e Álvarez.

O elenco de Honduras não tem baixas para o jogo desta sexta-feira, com os principais jogadores convocados.

Provável escalação da Honduras: Luís Lopez; Omar Elvir, Carlos Meléndrez, Denil, Marcelo Pereira; López, Deybi, Kervin, Luís Palmas; Romell e Rubillo.

Quando a Argentina vai estrear na Copa do Mundo?

A Argentina estreia na Copa do Mundo na terça-feira, 22 de novembro, contra a Arábia Saudita, pela primeira rodada do grupo C às 07h (horário de Brasília). O palco do confronto será Lusail Iconic Stadium, no Catar.

No grupo C também estão as seleções de México e Polônia, de Robert Lewandowski. Não há como negar que os poloneses e os argentinos são os grandes favoritos para alcançarem as oitavas de final da Copa da FIFA.

São trinta e duas seleções na disputa pelo troféu, divididas em oito grupos de quatro cada, onde apenas os dois primeiros de cada grupo avançam até as oitavas de final. Depois, vão para as quartas, semifinal e por fim a tão desejada final pela taça da FIFA.

Leia também; Quantas Bolas de Ouro Lionel Messi tem?