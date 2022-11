Equipe argentina enfrenta o México pela segunda rodada da fase de grupos neste sábado, 26 de novembro, no grupo C da Copa do Mundo do Catar

Horário do jogo da Argentina x México hoje e assistir ao vivo e transmissão online da Copa do Mundo

Com Lionel Messi em campo, as seleções da Argentina x México entram em campo neste sábado, 26 de novembro, em partida da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar.

A bola vai rolar no Estádio Lusail às 16h (de Brasília), então veja o que esperar do jogo da Argentina hoje, que estreou na copa perdendo para a Arábia Saudita. Já os mexicanos ficaram no 0 x 0 com a Polônia.

Como assistir ao jogo da Argentina hoje na TV?

O jogo da Argentina x México terá transmissão ao vivo na Rede Globo e SporTV, e também pela internet, através do canal do Casimiro no youtube, a plataforma Fifa + e Portal GE.

Na Globo a narração será de Luis Roberto com comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Salvio Spinola na Central do Apito. .Já no SporTV, quem conta a história é Everaldo Marques com comentários de Maurício Noriega, Hernanes e Sandro Meira Ricci.

A partida pelo grupo C da Copa do Mundo 2022 vai começar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail. Lembre-se que se você mora entre os estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha, os horários podem ser diferentes na transmissão.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail, cidade de Lusail, no Catar

Arbitragem: Daniel Orsato (Itália)

Onde assistir: Globo, Globoplay, SporTV, canal do Casimiro, Fifa + e Portal GE

Temperatura: 28ºC

4 formas de Assistir ao jogo da Argentina hoje online ao vivo

Existem quatro maneiras de assistir ao jogo da Argentina hoje contra o México. Quer saber como? O portal DCI te explica o passo a passo para se manter ligado.

1 - GloboPlay -A plataforma GloboPlay retransmite a programação tanto da Globo como do SporTV. Todos os brasileiros podem acompanhar o canal da Globo no aplicativo de graça. É só acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o app no celular, tablet, computador ou smartv, se cadastrar e aí encontrar a programação do canal.

Quem é assinante pode assistir tudo pelo SporTV se preferir. Também dá para ter acesso da emissora através da plataforma Canais Globo.

2 - FIFA+

Sim, torcedor, você pode assistir todos os jogos da Copa do Mundo de graça na plataforma FIFA. Detalhe: não é preciso pagar nada, nenhum centavo, para ter acesso à programação completa.

A entidade de futebol abriu exceção na Copa do Catar para os brasileiros onde todo o público poderá acompanhar de graça as partidas na plataforma. Primeiro você precisa se cadastrar no site (www.fifa.com). Depois, é só encontrar qual embate quer assistir e pronto.

3 - Portal GE

Prefere praticidade na hora de assistir e procurar o jogo? Fique tranquilo, para isso você pode assistir os jogos da Copa através do GE, portal de notícias da Globo.

É só sintonizar no site (www.ge.globo.com) seja pelo computador, tablet ou celular.

4 - Canal do Casimiro

A boa notícia para os fãs do Casimiro, o maior streamer do Brasil, é que o canal do influenciador vai transmitir um jogo por dia na Copa do Mundo! O torcedor que gosta do trabalho do Cazé poderá acompanhar os comentários do jornalista com muita informação no canal do Youtube ou na plataforma Twitch.

Ambas as opções são gratuitas.

Como vem Argentina e México no jogo de hoje?

Após a derrota para a Arábia Saudita, o clima na seleção da Argentina não é dos melhores. Se quiser se classificar para as oitavas de final, o elenco terá de fazer o possível e o impossível dentro de campo diante dos mexicanos, o adversário do dia.

Messi, por outro lado, não vive o melhor momento da sua carreira. O atacante do PSG se transferiu na temporada passada após deixar o Barcelona por problemas internos no clube espanhol. Desde então, torcedores reclamam do desempenho do argentino.

Na Seleção, porém, ele conquistou a Copa América em 2021, em cima do Brasil, o primeiro troféu importante com o time nacional na sua carreira. Para fechar o ciclo, quer também a taça da Copa do Mundo. A Argentina começou como favorita, mas após a derrota aos árabes, perdeu o trono.

Enquanto isso, o México vem na terceira posição do grupo C com apenas 1 ponto, após o empate em 1 a 1 contra a Polônia, em show do goleiro Ochoa. O elenco da América do Norte precisa vencer neste sábado se quiser avançar até as oitavas de final, mesmo com grandes adversários pela frente.

GRUPO C

1 Arábia Saudita - 3 pontos

2 Polônia - 1 ponto

3 México - 1 ponto

4 Argentina - 0 pontos

Prévia de Argentina x México

É a última Copa do Mundo de Lionel Messi? O ídolo de uma nação, ao lado de Maradona, pode estar se despedindo da Seleção Argentina para se aposentar, ou seja, esta pode ser a última Copa em que Messi jogará oficialmente. Mesmo com o drama envolvendo a parada ou não do atleta, a equipe mantém o foco em vencer.

Já o México, na edição de 2018, foi desclassificado nas oitavas de final após perder para o Brasil. O elenco sempre se classifica para o Mundial, mas não consegue chegar longe em sua grande maioria. O goleiro Ochoa é o grande destaque do elenco.

Chicharito, ou Javier Hernández, não foi mais convocado pela equipe nacional após a polêmica envolvendo o seu nome e o grupo mexicano. Isso porque o jogador em 2019 levou para a concentração duas prostitutas, o que irritou os jogadores casados, de acordo com o site Notícias de TV.

Desde então, o atleta é barrado de vestir as cores do México.

Qual é a convocação da Argentina na Copa?

O técnico Lionel Scaloni convocou 26 atletas para a Copa do Mundo do Catar.

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) e Franco Armani (River Plate).

DEFESA: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Juan Foyth (Villarreal).

MEIAS: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

ATACANTES: Lionel Messi (PSG), Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Manchester City), Nicolás González (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma) e Joaquín Correa (Inter de Milão).

Convocados do México na Copa do Catar 2022

O grande nome da Seleção do México é o goleiro Ochoa, que já está em sua quinta Copa do Mundo como o defensor da equipe.

GOLEIROS: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez) e Rodolfo Cota (León).

DEFESA: Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (América), Gerardo Arteaga (Genk), Gallardo (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax) e Johan Vásquez (Cremonese).

MEIAS: Edson Álvarez (Ajax), Roberto Alvarado (Chivas), Uriel Antuna (Cruz Azul), Luis Chávez (Pachuca), Andrés Guardado (Betis), Erick Gutiérrez (PSV), Héctor Herrera (Dynamo), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) e Luis Romo (Monterrey).

ATACANTES: Rogelio Funes Mori (Monterrey), Raúl Jiménez (Wolves), Lozano (Napoli), Henry Martín (América) e Alexis Vega (Chivas).

Onde vai ser o jogo da Argentina hoje?

O jogo da Argentina x México hoje será no Estádio Lusail, na cidade de Lusail, no Catar. O espaço tem a capacidade para receber 88.966 torcedores. É inspirado no jogo de luz e sombra que caracteriza a lanterna 'fanar', cultura do país árabe segundo o site da FIFA.

O estádio será o palco da grande final na Copa do Mundo no dia 18 de dezembro de 2022.

📆 Exactly one year from now, the 2022 #WorldCup finalists' national anthems will be ringing round the magnificent Lusail Stadium 🏆 pic.twitter.com/xvsDL3wxmh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2021



