Onde assistir jogo da Argentina hoje x Jamaica e horário – 27/9

Com Lionel Messi em campo, a Argentina disputa o último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo. Diante da Jamaica, o elenco entra em campo nesta terça, às 21h, na Red Bull Arena. Confira onde assistir jogo da Argentina hoje onde assistir ao vivo e qual a provável escalação.

Onde assistir jogo da Argentina hoje ao vivo

O jogo da Argentina hoje não tem transmissão nem na TV ou online, com início marcado às 21h (Horário de Brasília), diretamente da Red Bull Arena, nos Estados Unidos.

É isso mesmo torcedor, não dá para assistir ao jogo desta terça-feira em nenhum canal de televisão ou até mesmo streaming, já que nenhuma emissora obteve os direitos de transmissão dos amistosos internacionais.

A única opção do torcedor se quiser acompanhar o desempenho de Lionel Messi vai ser ficar de olho nas redes sociais da Seleção da Argentina (@Argentina), tanto no Twitter, Facebook como Instagram, responsável por divulgar os lances em tempo real, mas sem imagens.

JAMAICA X ARGENTINA:

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Harrison, Nova Jersey

A Jamaica não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo no Catar. Por isso, depois de empatar com o Catar no último dia 26 em agosto, o elenco entra em campo para cumprir o seu último amistoso da data FIFA no mês de setembro, onde visa apenas testar os seus jogadores.

Provável escalação da Jamaica: Foster; Evans, King, Thomas, Mariappa, Dyer; Howell, Phillips, McCarthy; Fletcher e Christian.

Do outro lado, Lionel Messi e companhia entram em campo nesta terça-feira para cumprir o último amistoso preparatório até a Copa do Mundo da FIFA, marcada para começar em novembro deste ano. O elenco argentino terá os jogadores titulares em campo, incluindo também Tagliafico, De Paul e Lo Celso. Na última sexta-feira, venceu Honduras por 3 a 0 também em amistoso.

Provável escalação do Argentina: Rulli; Molina, Pezzella, Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Martínez, Lionel Messi e Gómez.

Estreia da Argentina na Copa do Mundo 2022

Classificada para a Copa do Mundo do Catar, a Argentina estreia em 22 de novembro contra a Arábia Saudita, a partir das 07h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, no Catar.

Pelo grupo C, também estão com Argentina e Arábia Saudita as seleções de México e Polônia, de Robert Lewandowski, sucesso no futebol internacional.

Lembre-se que 32 seleções disputam o Mundial da FIFA. Divididas em oito grupos de quatro, jogam por três rodadas em pontos corridos. Os dois primeiros colocados se classificam para as oitavas de final.

