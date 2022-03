Onde assistir jogo da Argentina x Venezuela ao vivo e horário hoje (25/03)

Argentina e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 20h30, pela décima sétima rodada das Eliminatórias Sul Americanas no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. A seguir, confira todos os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo da Argentina hoje ao vivo.

O elenco argentino já está classificado para a Copa do Mundo, enquanto os venezuelanos não tem mais chances.

Onde assistir o jogo da Argentina hoje

O jogo da Argentina x Venezuela hoje vai passar no SporTV, a partir das 20h30, no horário de Brasília para todo o Brasil.

A emissora do SporTV só está disponível em operadoras por assinatura, ou seja, apenas assinantes podem ter o acesso do canal.

Além de acompanhar pela televisão, o torcedor também pode seguir o jogo através do aplicativo do SporTV ou também no GloboPlay, se for assinante do streaming. O GloboPlay transmite tanto no aplicativo como pelo site (www.globoplay.globo.com). Basta entrar pelo espaço Agora na TV e procurar o canal do SporTV.

+ Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2022: repescagem e vagas

Escalação de Argentina x Venezuela

Já classificada para a Copa do Mundo no Catar, a Argentina entra em campo nesta sexta-feira somente para cumprir tabela nas Eliminatórias Sul-Americanas. Em segundo lugar, a seleção contabiliza 35 pontos com dez vitórias, cinco empates e nenhuma derrota na competição, buscando fechar a sua campanha com saldo positivo.

Provável Argentina: Armani, Molina, Otamendi, Martinez, Tagliafico, De Paul, Rodriguez, Paredes, Messi, Correa e Di Maria

Enquanto isso, a Venezuela também cumpre tabela já que não tem mais nenhuma chance de classificação para o Mundial da FIFA, sequer para a repescagem. Lanterna da competição, só tem 10 pontos, ou seja, venceu apenas três partidas, um empate e outras doze derrotas.

Provável Venezuela: Farinez, Rosales, Chancellor, Ferraresi, Gonzalez, Martinez, Rincon, Machis, Otero, Soteldo e Rondon

Último jogo Argentina e Venezuela

O último encontro entre Argentina e Venezuela aconteceu em 2 de setembro de 2021, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar, pela temporada atual de disputas.

Em 3 x 1, o time da Argentina venceu com gols de Lautaro Martínez, Correa e Angel Correa, enquanto Soteldo descontou.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os time

Classificação das Eliminatórias Sul Americanas 2022

Dez seleções disputam as Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de novembro.

1 Brasil – 39 pontos

2 Argentina – 35 pontos

3 Equador – 25 pontos

4 Uruguai – 22 pontos

5 Peru – 21 pontos

6 Chile – 19 pontos

7 Colômbia – 17 pontos

8 Bolívia – 15 pontos

9 Paraguai – 13 pontos

10 Venezuela – 10 pontos

