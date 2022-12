Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo 2022

Com a vitória por 3 a 0 em cima da Croácia, a Argentina está classificada para a grande final da Copa do Mundo do Catar. Enquanto aguarda para saber quem será o seu adversário, o torcedor já quer saber quando será o próximo jogo da Argentina na Copa e todos os detalhes para assistir.

+ Vingança? Veja os melhores memes da Croácia após derrota para a Argentina

Quando vai ser o próximo jogo da Argentina?

O próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo vai ser no domingo, 18 de dezembro de 2022, pela grande final em busca do tricampeonato mundial. A bola vai rolar às 12h (horário de Brasília), no Estádio Lusail.

O elenco argentino aguarda o resultado da outra semifinal para saber quem vai enfrentar na grande final do Mundial da FIFA. França e Marrocos se enfrentam na quarta-feira, 14 de dezembro, às 16h, horário de Brasília. Os franceses são favoritos na disputa.

A Argentina joga a final da Copa do Mundo pela sexta vez na história, enquanto tenta conquistar o terceiro troféu de seleções. Esta será a última competição de Messi com a camisa albiceleste, confirmado pelo próprio craque em coletiva.

Domingo, 18/12: Argentina x França/Marrocos - 12h (horário de Brasília)

+ Como são definidas as seleções que participam da Copa do Mundo de 2026?

Onde vai ser o próximo jogo da Argentina?

O Lusail Stadium vai receber a grande final da Copa do Mundo do Catar no fim de semana, entre Argentina e o segundo vencedor da semifinal na competição.

Com capacidade para receber 88 mil torcedores, o Lusail vai receber torcedores de todas as nações para a grande decisão do maior torneio de futebol do planeta. Além da final, o espaço também foi palco de seis jogos da fase de grupos, uma nas oitavas, quartas, e a semifinal.

O design do Estádio Lusail remete à um vaso e tigela, homenagem para a idade de ouro da arte e artesanato no mundo árabe da cultura.

📆 Exactly one year from now, the 2022 #WorldCup finalists' national anthems will be ringing round the magnificent Lusail Stadium 🏆 pic.twitter.com/xvsDL3wxmh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2021

Quem a Argentina vai pegar na final da Copa?

Na final da Copa do Mundo a Argentina vai jogar contra a França ou Marrocos. Tudo vai depender do resultado da outra semifinal.

A Argentina tornou-se vitoriosa no lado A do chaveamento, enquanto os franceses terão de derrotar os marroquinos no lado B da chave para carimbar o passaporte até a grande final da Copa do Mundo do Catar.

Os argentinos e os franceses buscam o terceiro título de suas histórias, enquanto o Marrocos tentará se classificar pela primeira vez para uma final de Mundial entre seleções, além do primeiro troféu.

Na Copa de 2018, a Argentina disputou as oitavas de final contra a França, onde os europeus levaram a melhor pelo placar de 4 a 3, com gols de Griezmann, Pavard e Mbappé, dois.

Como assistir o próximo jogo da Argentina?

O próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo vai passar com exclusividade na Globo e SporTV, em todos os estados do Brasil ao vivo. As plataformas GloboPlay, GE, FIFA+ e o canal do Casimiro também vão exibir.

Na TV aberta, o canal da Globo é o grande responsável por transmitir o jogo da Argentina na final. Já o SporTV está disponível somente em operadoras por assinatura.

O FIFA+ e o GloboPlay estão com sinal aberto para o público que deseja acompanhar a decisão da Copa do Catar. Basta se cadastrar no site ou no aplicativo para acompanhar o jogo. O site do GE também retransmite as imagens da Globo ao vivo e de graça.

Já o canal do Casimiro, tanto no Youtube como na Twitch, também vai transmitir a final da Copa de 2022 de graça para o internauta.

LEIA TAMBÉM:

Quantas vezes a Argentina ganhou a Copa do Mundo?

Qual é a fortuna de Messi

Quantas taças da Champions League tem o Messi?