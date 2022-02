Onde assistir jogo da Bahia x Sampaio Corrêa hoje e horário – 24/02

Em partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste, o Bahia recebe o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, 24/02, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Onde assistir o jogo da Bahia hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo da Bahia hoje

O jogo do Bahia e Sampaio Corrêa hoje vai contar com transmissão do canal SBT (Bahia e Maranhão) e o pay-per-view do Nordeste FC, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Cada um dos canais vai ser disponibilizado de graça para os estados dos times em questão no jogo de hoje. Já a plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Data: 24/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Transmissão: SBT (Bahia e Maranhão) e PPV do Nordeste FC

Como estão as equipes na temporada?

O Bahia acabou derrotado pelo Fortaleza no último fim de semana pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Com esse resultado, o elenco de Salvador aparece em quarto lugar no grupo B com 7 pontos, ou seja, venceu duas partidas, empatou uma e perdeu outras duas.

Enquanto isso, o Sampaio Corrêa entra em campo nesta quinta-feira depois de bater o time do Floresta na última rodada da Copa do Nordeste. Pelo grupo A, entretanto, aparece em terceiro lugar com os mesmos 7 pontos na competição, tendo duas vitórias, um empate e também dois jogos perdidos na temporada.

Escalação de Bahia x Sampaio Corrêa

Nenhuma das equipes tem novos desfalques.

Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Henrique, Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca, Lucas Mugni; Ronaldo César, Rodallega, Marco Antônio

Sampaio Corrêa: Gabriel Batista; Maurício, Joécio, Nilson Júnior, João Victor; Wesley Dias, Ferreira, Soares; Pimentinha, Gabriel Poveda, Eron

Relembre como foi um dos últimos jogos entre Bahia x Sampaio Corrêa.

