Onde assistir jogo da Bélgica hoje x País de Gales e horário (22/09)

Equipe belga disputa os três pontos nesta quinta-feira para se manter na liderança do grupo na Liga das Nações

Líder com vantagem no grupo D, a Bélgica disputa os três pontos contra País de Gales nesta quinta, 22 de setembro, pela quinta rodada da Liga das Nações, às 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Rei Baudouin. Saiba onde assistir jogo da Bélgica hoje ao vivo.

A equipe belga tem 10 pontos na liderança do grupo, com diferença de três pontos. Já o País de Gales segue na última posição com apenas 1 ponto conquistado.

+ Saiba quando vai ser os próximos debates presidenciais

Onde assistir jogo da Bélgica hoje ao vivo

O jogo da Bélgica hoje tem transmissão na ESPN, na TV fechada, às 15h45 (horário de Brasília). O torcedor também pode curtir através do Star +, serviço de streaming.

Disponível em todo o território brasileiro, o canal da ESPN exibe todas as emoções do confronto entre Bélgica e País de Gales nesta quinta-feira, na Liga das Nações ao vivo. A emissora, no entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para o torcedor que não tem a TV fechada em casa, pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming, disponível entre os aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível. Para tornar-se membro basta acessar o site www.starplus.com por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

BÉLGICA X PAÍS DE GALES:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, na Bélgica

Onde assistir jogo da Bélgica hoje: ESPN e Star +

Árbitro: Ali Palabıyık

Árbitro de vídeo: Mete Kalkavan

+ Que dia é o amistoso da Seleção Brasileira contra Gana?

Bélgica x País de Gales: como vem as equipes hoje?

Com sete pontos na vice-liderança do grupo D, o elenco belga coleciona três vitórias e um empate. Se vencer a partida nesta quinta-feira, a Bélgica assume a liderança provisoriamente e consagra-se como um dos favoritos a brigar pela vaga na semifinal da Liga das Nações. No entanto, precisa torcer por um tropeço da Holanda na rodada.

O elenco belga não tem desfalques para hoje.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Boyata; Carrasco, Tielemans, Witsel, Castagne; Hazard, Batshuayi e De Bruyne.

Do outro lado, o País de Gales praticamente não tem esperanças para se garantir até a próxima fase da Liga das Nações. Com apenas um ponto, o elenco galês conquistou um empate e três derrotas, mas para evitar o rebaixamento até a segunda divisão do torneio, o elenco precisa levar para casa os três pontos além de torcer por tropeços dos rivais.

Aaron Ramsey e Allen são desfalques aos galeses.

Provável escalação de País de Gales: Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies; Williams, Morrell, Smith, Norrington-Davies; Gareth Bale, James e Moore.

Jogos da rodada na Liga das Nações

O confronto entre Bélgica e País de Gales não é o único na programação desta quinta-feira, 22 de setembro. Pela quinta rodada da fase de grupos na Liga das Nações, a data FIFA apresenta diferentes jogos nesta semana, com grandes clássicos do futebol internacional.

Pode-se notar o confronto entre Itália e Inglaterra, além do duelo entre Holanda e Polônia, e também França contra a Áustria.

Para o torcedor não perder nenhum lance, confira todos os jogos até o sábado.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão x Bielorrússia – 11h

Letônia x Moldávia – 13h

Eslováquia x Azerbaijão – 15h45

Polônia x Holanda – 15h45

Lituânia x Ilhas Faroé – 15h45

Liechtenstein x Andorra – 15h45

Turquia x Luxemburgo – 15h45

Croácia x Dinamarca – 15h45

França x Áustria – 15h45

Bélgica x País de Gales – 15h45

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta – 13h

Geórgia x Macedônia do Norte – 13h

Alemanha x Hungria – 15h45

Finlândia x Romênia – 15h45

Bósnia x Montenegro – 15h45

Bulgária x Gibraltar – 15h45

Itália x Inglaterra – 15h45

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

Você também vai gostar de ler: História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol