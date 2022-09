Que dia é o amistoso da Seleção Brasileira contra Gana?

Como preparação para a Copa do Mundo no Catar, a Seleção Brasileira tem pela frente dois compromissos no mês de setembro. O técnico Tite convocou vinte e seis jogadores para os confrontos na França, dois meses antes diante de diferentes seleções antes do principal evento do futebol. Mas que dia é o amistoso da Seleção Brasileira? Confira todos os detalhes dos amistosos da equipe.

Que dia é o amistoso da Seleção Brasileira em setembro?

O amistoso da Seleção Brasileira contra Gana está marcado para sexta-feira, 23 de setembro, às 15h30 (Horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre, na França.

Pelo horário local, o confronto tem início às oito e meia da noite, nas terras da comuna francesa. Já no Brasil a partida será transmitida no período da tarde, de acordo com o horário de Brasília.

O próximo amistoso do Brasil está agendado para 27 de setembro, terça-feira, contra a Tunísia, no Parc des Princes, em Paris.

Como preparação para a Copa do Mundo no Catar, a Seleção tem dois compromissos no mês de setembro. Esta será a última chance do técnico Tite trabalhar os jogadores e observar qual é a melhor formação para determinar quem serão os convocados para o Mundial da FIFA.

Todos os lances do amistoso serão transmitidos pela TV Globo, disponível em todos os estados do Brasil, além do canal SporTV e o serviço de streaming GloboPlay, que retransmite a programação de graça para assinantes e não-membros da plataforma.

Renan Lodi convocado para amistosos de setembro

O lateral Alex Sandro, da Juventus, foi desconvocado pelo técnico Tite após lesão muscular na perna esquerda. Com isso, Renan Lodi, do Nottingham Forest, foi chamado para substituir o jogador.

Renan é velho conhecido na Seleção Brasileira. O lateral contabiliza quinze partidas na equipe entre Copa América, Eliminatórias e amistosos, sem gols marcados e cinco assistência, segundo dados do Transfermarkt.

Os zagueiros Ibañez e Bremer, experientes no futebol italiano, são os destaques da convocação do técnico Tite no mês de setembro. Já no futebol brasileiro estão Everton Ribeiro e Pedro, do Flamengo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras.

Confira todos os atletas incluídos na convocação de Tite para os dois amistosos preparatórios.

Goleiros: Ederson (Man City), Alisson (Liverpool) e Weverton (Palmeiras).

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest).

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea) e Ibañez (Roma).

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éverton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Antony (Manchester United), Roberto Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Jogo contra Argentina nas Eliminatórias é cancelado

O torcedor com certeza deve se lembrar da polêmica partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo realizada em 2021, na Neo Química Arena. Com a suspensão do embate, CBF e AFA contavam com nova data para disputarem o clássico.

No entanto, em comunicado publicado pela própria CBF no mês de agosto, a entidade confirmou o cancelamento da partida atrasada. Os dois times iriam se enfrentar em setembro, mas em acordo proposto pela FIFA e AFA, a Seleção não precisa mais jogar contra os argentinos. Como as duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo, ambas as partes não veem mais necessidade de se enfrentarem em campo.

Em 5 de setembro de 2021, agentes da Anvisa invadiram o gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, com apenas 5 minutos de disputa por questões sanitárias, após jogadores argentinos não cumprirem as ordens da entidade durante a pandemia do Covid-19.

