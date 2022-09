Onde assistir jogo da Colômbia hoje x México ao vivo e horário (27/09)

Enquanto se prepara para disputar a Copa do Mundo da FIFA, a equipe do México enfrenta a Colômbia em amistoso nesta terça-feira, 27 de setembro, às 23h (Horário de Brasília), no Levi’s Stadium. Quer saber oonde assistir jogo da Colômbia hoje ao vivo? Confira todas as informações no texto a seguir.

Onde assistir jogo da Colômbia hoje ao vivo

O jogo da Colômbia e México hoje tem transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, às 23h (Horário de Brasília), além do serviço de streaming GloboPlay, disponível somente aos assinantes no site e aplicativo.

Para curtir todas as emoções do amistoso nesta terça-feira, o torcedor deve sintonizar o canal do SporTV entre as diversas operadoras de TV por assinaturas disponíveis no Brasil.

Outra opção é assistir através do GloboPlay, plataforma de streaming disponível tanto no celular como pelo tablet, computador e smart TV. Com diferentes pacotes, as assinaturas vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês.

MÉXICO X COLÔMBIA:

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia

Onde assistir jogo da Colômbia hoje ao vivo: SporTV e GloboPlay

A Colômbia ficou de fora da Copa do Mundo da FIFA este ano. Ao disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA, na América do Sul, a equipe não conseguiu emplacar na zona de classificação e, por isso, utiliza o amistoso desta terça-feira apenas para treinar os seus jogadores.

No último sábado, venceu a Guatemala por 4 a 0.

Provável escalação da Colômbia: Ospina; Muñoz, Llinas, Lucumí, Mojica; Rodriguez, Lerma, Uribe, Cuadrado; Díaz e Falcão.

Classificado para a Copa do Mundo do Catar, o México estreia no torneio de futebol em 22 de novembro, contra a Polônia de Lewandowski, às 13h (Horário de Brasília), no Stadium 974, no Catar.

O elenco do México integra o grupo C com Argentina, Arábia Saudita e Polônia. São trinta e duas equipes na disputa do Mundial da FIFA, divididas em oito grupos de quatro cada, onde jogam por três rodadas em pontos corridos

Provável escalação do México: Ochoa; Alvarez, Montes, Moreno, Gallardo; Álvarez, Rodriguez, Chávez; Alvarado, Martin e Lozano.

+ Qual o próximo amistoso da Seleção Brasileira em setembro 2022?

Jogos de futebol hoje, terça-feira

A agenda desta terça-feira, 27 de setembro, inclui partidas de futebol em amistoso, Paulistão Feminino, Campeonato Brasileiro da Série A e a última rodada da Liga das Nações, torneio que reúne seleções do continente europeu.

O confronto entre Portugal e Espanha é o grande destaque do dia, além do jogo entre Santos e Athletico PR no Brasileirão e a disputa entre Brasil e Tunísia, amistoso internacional.

Confira a seguir todos os jogos de hoje.

BRASILEIRÃO SÉRIE A

Santos x Athletico Pr – 21h

AMISTOSOS

Brasil x Tunísia – 15h30

Coréia do Sul x Camarões – 08h

Equador x Japão – 09h

Senegal x Irã – 11h30

Canadá x Uruguai – 13h

Catar x Chile – 14h

Arábia Saudita x Estados Unidos – 15h

Nicarágua x Gana – 15h

Uzbequistão x Costa Rica – 15h

Paraguai x Marrocos – 6h

Jamaica x Argentina – 21h

México x Colômbia

LIGA DAS NAÇÕES

Ucrânia x Escócia – 15h45

Suíça x República Tcheca – 15h45

Suécia x Eslovênia – 15h45

Portugal x Espanha – 15h45

Irlanda x Armênia – 15h45

Noruega x Sérvia – 15h45

Greécia x Irlanda do Norte – 15h45

Kosovo x Chipre – 15h45

Albânia x Islândia – 15h45

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

RB Bragantino x Taubaté – 15h

Corinthians x São José – 18h30

Leia também: Qual a igreja de padre Kelmon, candidato à Presidência da República