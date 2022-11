Horário do jogo da Arábia Saudita e México hoje: transmissão na Copa do Mundo 2022

Na disputa pela vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o jogo da Arábia Saudita e México hoje terá clima de final. Pela terceira e última rodada do grupo C, as seleções entram em campo nesta quarta-feira, 30 de novembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail. Saiba como assistir a partida da Copa ao vivo e todos os detalhes da transmissão.

Transmissão e horário do jogo da Arábia Saudita e México hoje

O horário do jogo da Arábia Saudita e México hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail, e será transmitido no SporTV 3 (canal pago).

Se preferir, também dá para assistir a partida da Copa do Mundo nas plataformas de streaming GloboPlay, FIFA+ ou no site do GE de graça e ao vivo.

Jader Rocha vai narrar no SporTV 3 ao lado dos comentaristas Renata Mendonça e Kléberson. Já no portal GE (www.ge.globo.com) é Renata Silveira quem comanda a partida, ao lado de Richarlyson.

Horário do jogo da Arábia Saudita e México hoje: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV 3, portal GE, GloboPlay e FIFA+

Onde vai ser o jogo da Arábia Saudita e México hoje

Arábia Saudita x México hoje vai ser no Estádio Lusail, na cidade de Lusail, no Catar pela terceira rodada do grupo C na Copa do Mundo da FIFA. Com capacidade para receber 80 mil torcedores, o espaço vai estar lotado nesta quarta-feira.

O design do estádio é inspirado no jogo de luzes que remete à lanterna "fanar", cultura árabe do país. Além disso, a fachada também lembra uma das tigelas decorativas e vasos do mundo árabe e islâmico.

O Lusail Stadium receberá a final da Copa do Mundo em 18 de dezembro de 2022, entre os dois finalistas e vencedores da semifinal. Ele também recebe quatro partidas da fase de grupos, uma nas oitavas, uma nas quartas e semifinal.

Escalação da Arábia Saudita x México:

Provável escalação da Arábia Saudita: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Breik; Al-Malki, Al-Abed, Mohammed Kanno; Al-Buraikan, Al-Dawsari e Al-Shehri.

Provável escalação do México: Ochoa; Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Guardado; Lozano, Mori e Alexis Vega.

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo desta quarta-feira. Ambas devem manter o mesmo esquadrão da rodada passada.

Situação do grupo C na Copa do Mundo

Todas as quatro seleções do grupo C na Copa do Mundo tem chances de classificação. A Polônia tem 4 pontos e é a grande favorita para se classificar até as oitavas de final.

Os poloneses enfrentarão a Argentina nesta quarta-feira. Para seguirem à próxima fase só precisam vencer. Em caso de empate, o resultado na outra partida pode definir, como uma vitória na Arábia Saudita classificar também os poloneses.

A Argentina, por outro lado, também depende de uma vitória. Se perder, aí está fora. Em caso de empate, terá de torcer contra os árabes.

Já a Arábia Saudita precisa vencer o seu jogo e torcer por triunfo dos poloneses. Por fim, o México precisa vencer e torcer por vitória da Polônia por mais de dois gols no saldo ou derrota da Argentina.

GRUPO C

1 Polônia - 4 pontos

2 Argentina - 3 pontos

3 Arábia Saudita - 3 pontos

4 México - 1 ponto

