Onde assistir jogo da Croácia x França hoje, horário e escalação (06/06)

Os finalistas da Copa do Mundo de 2018 se reencontram nesta segunda-feira, 6 de junho, para um confronto cheio de grandes emoções e bom futebol. A partir das 15h45 (horário de Brasília), França e Croácia disputam a segunda rodada da Liga das Nações no Poljud Stadium, em Split. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir jogo da Croácia x França hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo da Croácia x França hoje ao vivo?

Quer saber onde assistir o jogo da Croácia x França hoje? O canal do SporTV é quem vai transmitir todas as emoções da partida da Liga das Nações nesta segunda-feira.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o SporTV, da TV Globo, está disponível para todos os estados do Brasil com exclusividade. Basta o torcedor sintonizar seu televisor e curtir ao vivo a grande partida da competição da UEFA.

Se você não é assinante, pode acompanhar através do Globo Play, serviço de streaming, através do aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo da Croácia x França hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Poljud Stadium, em Split, na Croácia

Arbitragem: Marco Guida (Itália)

Onde assistir: SporTV

Escalações da Croácia x França:

Perisic, Gvardiol e Vrsaljko são dúvidas para o confronto desta segunda-feira.

Escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Barisic; Brekalo, Brozovic, Kovacic, Modric; Orsic e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalić

Varane segue se recuperando, enquanto Mbappé é dúvida.

Escalação da França: Lloris; Koundé, Saliba, Hernández, Coman; Kanté, Tchouameni, Theo Hernández; Griezmann, Nkunku e Benzema. Técnico: Didier Deschamps

Croácia e França na Liga das Nações:

A Croácia foi goleada com três gols diante da Áustria pela primeira rodada da Liga das Nações na temporada. Jogando a Data FIFA com os seus principais jogadores, como forma de preparação até a Copa do Mundo do Catar, o elenco croata busca a primeira vitória na competição diante do seu rival na final da Copa de 2018, em reedição do confronto.

Do outro lado, a França vem de derrota para a Dinamarca logo na rodada de estreia da Liga das Nações. Por isso, se quiser buscar a classificação até a próxima fase da competição, precisa vencer o confronto desta segunda-feira e torcer por tropeços do adversário dinamarquês também na rodada. O elenco aparece na terceira posição sem pontos marcados no grupo um.

Final da Copa do Mundo de Croácia x França em 2018

Em 2018, as seleções da Croácia e França disputaram a final da Copa do Mundo na Rússia no Luzhniki Stadium, em Moscou.

Com Mbappé em campo, o garoto brilhou. Aos 19 minutos, entretanto, Mandzukic abriu o placar com gol contra. Perisic respondeu aos 28 empatando a partida, mas Griezmann ampliou para os franceses aos 38 minutos de primeiro tempo.

No segundo, Pogba marcou com apenas 14 minutos onde, cinco minutos depois, a estrela do jovem Mbappé brilhou e marcou o terceiro gol da França. Aos 25, Mandzukic descontou, mas sem tempo para mais nada, a equipe francesa levantou a taça de campeão do Mundo na Rússia pela segunda vez na história.

Confira no vídeo os melhores momentos da final da Copa de 2018 no futebol.