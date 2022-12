Croácia vence Marrocos e chega ao terceiro lugar da Copa do Mundo 2022

Croácia e Marrocos disputaram o terceiro lugar do Mundial da FIFA neste sábado, 17 de dezembro, no Estádio Internacional Khalifa

A Croácia fecha no terceiro lugar da Copa do Mundo em sua participação. Neste sábado, 17 de dezembro, o elenco europeu venceu Marrocos por 2 a 1 na disputa pelo terceiro lugar da classificação no Estádio Internacional Khalifa. Confira os gols da partida e como foi o embate.

Croácia foi quem ganhou o terceiro lugar da Copa do Mundo

A Croácia entrou em campo confiante neste sábado para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. O elenco perdeu para a Argentina na última terça-feira, mas veio para brigar. Por 2 a 1 , ficou em terceiro lugar na classificação.

Em 2018, a Croácia terminou em segundo lugar após perder para a França na final da Rússia. Este ano, teve de se contentar em fechar no terceiro lugar, um lugar a menos no pódio. O grupo veio completo.

Do outro lado, Marrocos fez história ao conquistar pela primeira vez a classificação para a semifinal. Não só marcou o seu nome com os torcedores do seu país, como também no continente já que pela primeira vez uma seleção africana chegou tão longe.

Como foi a partida?

A Croácia foi melhor no primeiro tempo. O Marrocos pareceu perdido em campo, com o goleiro Bono quase marcando um gol contra ao tentar tirar a bola do seu gol logo nos primeiros minutos.

Não demorou para os croatas abrirem o placar. Gvardiol, zagueiro da equipe europeia, foi de peixinho aos 5 minutos para encher as redes do goleiro do Marrocos.

A alegria dos croatas durou pouco. Em cobrança de falta, Dari mandou de cabeça para o fundo das redes do goleiro Livakovic.

Assista aos dois gols.

Two goals, two headers, two minutes! What a beauty 🤘🏻🤘🏻 🇭🇷 Josko Gvardiol's diving header gave #HRV the lead 🇲🇦 Achraf Dari restored parity for #MAR immediately after An eventful start to the third place play-off!#CROMAR pic.twitter.com/sHi6QgBwmn — Ayush (@Ayush__inc) December 17, 2022

A partida seguiu equilibrada por todo o primeiro tempo, mas com a Croácia comandando a posse de bola. Modric, aos 23, teve boa oportunidade. O meia deixou a defesa marroquina para trás e, em chute de fora de área, acabou mandando nas mãos de Bono. No rebote, Livaja tentou acertar o gol, mas o goleiro conseguiu segurar.

A Seleção de Marrocos não conseguiu completar as finalizar ou até mesmo cruzar a defesa croata, trabalhando pelos lados do campo. Mas nas arquibancadas, a torcida marroquina tratou de dar show.

Aos 41 minutos, Kovacic achou Orsic na área e, por cima do goleiro Bono, desempatou para colocar a Croácia novamente à frente do placar.

Assista ao golaço do croata.

What a goal from Orsic. One of the best goals of the tournament. Check this out👇 pic.twitter.com/fmGqboLmpJ — Plutopanther71 (@henryagyepong71) December 17, 2022

Como foi o segundo tempo?

Novamente a Croácia começou melhor. Consistente no lado ofensivo e conseguindo segurar a defesa. Orsic precisou de apenas um minuto para assustar os marroquinos. Em cobrança de falta, o meia arriscou a finalização mas a bola foi para a rede do lado de fora.

O elenco africano só apareceu na metade da etapa. Enquanto isso, os croatas tiveram mais finalizações enquanto a defesa marroquina, com desfalques, buscou se segurar. O Marrocos teve boas chances em sequência aos 28 minutos com Ziyech e En-Nesyri. O primeiro parou na marcação adversária enquanto o segundo viu Livakovic fazer a defesa.

A Croácia teve um lance polêmico envolvendo Gvardiol, que caiu na área após ser derrubado por Amrabat. O VAR conferiu, mas nada foi marcado.

Nos minutos finais, o jogo seguiu morno e sem grandes emoções. A parte física pesou para os jogadores do Marrocos, enquanto a Croácia apenas segurou o resultado. Kovacic ainda teve chance de ampliar aos 40 minutos. Em passe de Orsic, o meia acabou mandando chute para fora. O Marrocos ainda teve a última chance, mas a bola foi pelo lado de fora do gol.

Vice-campeão em 2018, a Croácia fechou em terceiro lugar da Copa do Mundo em 2022, no Catar, após vencer o jogo contra o Marrocos por 2 a 1 no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

Caminho da Croácia na Copa de 2022

A Croácia estreou na Copa do Mundo do Catar em 23 de novembro, quarta-feira, contra o próprio Marrocos, no Estádio Al Bayt, pelo grupo F. A partida, entretanto, decepcionou torcedores com o empate sem gols.

Na segunda rodada, ganhou do Canadá por 4 x 1, enquanto na terceira e última empatou com a Bélgica novamente sem gols. O elenco europeu fechou a classificação em segundo lugar com 5 pontos, uma vitória e dois empates.

Já nas oitavas de final, a Croácia disputou contra o Japão no lado A da chave. No tempo regular empate em 1 x 1, mas a disputa de pênaltis terminou em 3x1 em seu favor.

Nas quartas, novamente passou de fase pelos pênaltis. Contra o Brasil, marcou 1 x 1 na prorrogação até levar a melhor nas disputas por 4 x 2.

Por fim, na semifinal, o elenco não jogou bem e foi eliminado pela Argentina pelo resultado de 3 x 0 no Lusail.

Premiação do terceiro lugar da Copa

O terceiro colocado da Copa do Mundo deixa a competição com a medalha de bronze, o lugar mais baixo do pódio na classificação e o prêmio em dinheiro no valor de R$ 144 milhões (US$ 27 milhões).

Esse valor é entregue ao grupo que vence o jogo no sábado, um dia antes da final, como forme de consolação e recompensa por todo o esforço feito para chegar até aqui. Esse valor é da federação do futebol no país, que depois poderá dividir com os jogadores ou utilizar para benfeitorias no esporte.

O quarto lugar não ganha medalha, mas marca o seu lugar na história e fatura R$ 133 milhões, de acordo com os dados divulgados pela FIFA (o mesmo que US$ 25 milhões). O quarto colocado trata-se do elenco que perder o jogo no sábado.

LEIA TAMBÉM:

Quem vai ser o árbitro da final da Copa do Mundo de 2022?

Tatuagens do Messi: 11 desenhos escolhidos pelo craque da Argentina

Quantas finais de Copa do Mundo a Seleção da Argentina tem?