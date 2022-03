Onde assistir jogo da Espanha x Albânia ao vivo e horário (26/03)

Neste sábado, Espanha e Albânia disputam amistoso a partir das 15h45, jogando no Estádio Cornellà-El Prat, em Cornellà de Llobregat. A seguir, confira todos os detalhes da transmissão ao vivo e onde assistir o jogo da Espanha hoje.

A seleção da Espanha já está classificada para disputar a Copa do Mundo do Catar e, por isso, só entra em campo hoje para treinar os seus jogadores.

Onde assistir o jogo da Espanha hoje ao vivo

A partida entre Espanha e Albânia hoje vai ser transmitida no streaming Estádio TNT, a partir das 15h45, no horário de Brasília para todo o Brasil.

O serviço de streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto através do site (www.estadio.com) ou aplicativo para Android e iOS. A exclusividade pertence para o canal, que é responsável por passar cada um dos jogos tanto na TV como pelo online.

O serviço está disponível por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria da plataforma com operadoras possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de Espanha e Albânia

Provável Escalação Espanha: Sánchez, Alba, Laporte, Eric García, Azpilicueta, Rodri, Pedri, Soler, Torres, Olmo e Pablo Sarabia

Provável Escalação Albânia: Strakosha, Ismalji, Kumbulla, Hoxhallari, Çekici, Roshi, Ramadani, Bare, Hysaj, Manaj e Uzuni

A equipe espanhola já está classificada para a Copa do Mundo do Catar. A seleção, comandada por Luis Enrique, entra em campo na tarde deste sábado somente para treinar os seus jogadores de uma maneira completa, escolhendo uma grande equipe adversária para ser o seu oponente hoje. Por fim, nas Eliminatórias, terminou em primeiro lugar no grupo B com 19 pontos.

Enquanto isso, a Albânia não conseguiu sequer se classificar para a repescagem das Eliminatórias na Europa este ano. Pelo grupo I, ficou em terceiro lugar com 18 pontos, somente dois a menos do que o segundo colocado. Por isso, busca se recompor em campo para quem sabe no próximo ano tentar a vaga no Mundial.

Veja como foi a preparação da Espanha no vídeo a seguir.

Quem já está classificado para a Copa de 2022?

Dezenove seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo. São elas as equipes do Catar, Brasil, Argentina, Irã, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai, Inglaterra e Alemanha.

Trinta e duas seleções vão disputar a Copa em novembro. Ainda faltam treze equipes em busca do tão sonhado ingresso para disputar o Mundial.

