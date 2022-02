Onde assistir jogo da Ferroviária x RB Bragantino hoje e horário – 06/02

Fechando a quarta rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 06/02, as equipes de Ferroviária e RB Bragantino se enfrentam com a bola rolando a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir Ferroviária e RB Bragantino hoje.

Onde assistir jogo da Ferroviária e RB Bragantino hoje

O jogo tem transmissão no pay-per-view Premiere, e através dos serviços de streaming HBO Max, TV Paulistão Play e no Estádio TNT ao vivo com cobertura somente para assinantes. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também pelo site (www.premiere.globo.com) nos mais diferentes valores. Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com) e assistir aos lances pelo valor de R$34,99 ao mês. O HBO Max está disponível por assinatura pelo site (www.hbomax.com) pelos valores de R$19,90 e R$ 27,90 por diferentes pacotes. Do outro lado, o Estádio TNT também tem o acesso pelo portal (www.br.estadio.com) pelo valor de R$19,90 mensal.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere, Paulistão Play, HBO MAX e Estádio TNT

Escalação da Ferroviária e RB Bragantino

Nenhuma das equipes apresenta desfalques para o confronto deste domingo pelo Campeonato Paulista, em partida válida pela quarta rodada.

Escalação do Ferroviária hoje: Saulo; Arthur, Didi, Léo Rigo, Bernardo; Vitinho, Thomaz, Gegê, Breno Lopes; Hygor, Bruno Mezenga

Escalação do RB Bragantino hoje: Cleiton; Aderla, Fabrício, Léo, Luan; Eric Ramires, Artur, Praxedes, Helinho; Alerrandro, Hyoran

Em segundo lugar no grupo B com 5 pontos, o time da Ferroviária se mantém na liderança do agrupamento depois de empatar com o Botafogo na última terça-feira, mantendo-se com aproveitamento e sem perder na temporada do torneio. Agora, se quiser manter o saldo positivo, tem que ganhar o jogo deste domingo.

Enquanto isso, o elenco do RB Bragantino entrou em campo na última quinta-feira e, por isso, deve buscar manter o mesmo ritmo que apresentou na última partida da temporada. Em primeiro lugar no grupo D com 6 pontos, o elenco de Bragança Paulista contabiliza duas vitórias e um jogo perdido.

Relembre como foi o último jogo do Ferroviária x RB Bragantino.

