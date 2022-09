Onde assistir jogo da França hoje x Áustria ao vivo (22/09)

Na disputa pelos três pontos no grupo A da Liga das Nações, a França recebe a Áustria nesta quinta-feira, 22 de setembro, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Paris. Saiba onde assistir jogo da França hoje ao vivo, enquanto as seleções correm contra o tempo para garantir a classificação.

Onde assistir jogo da França hoje ao vivo

O jogo da França hoje terá transmissão do SporTV, na TV fechada, a partir das 15h45 (horário de Brasília), além do serviço de streaming GloboPlay para todos os assinantes.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal do SporTV transmite em todo o território nacional a partida França e Áustria, mas apenas para quem possui a emissora na programação. Se você ainda não possui, deve entrar em contato com a operadora.

Para quem não tem a TV fechada, pode assistir através do GloboPlay, serviço de streaming. A plataforma está disponível para assinantes no aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV, além do navegador pelo site www.globoplay.globo.com.

Para tornar-se assinante existem diferentes opções de pacotes com filmes, séries, novelas e canais por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

FRANÇA X ÁUSTRIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Stade de France, em Paris, na França

Árbitro: Andreas Ekberg

Árbitro de vídeo: José María Sánchez

França x Áustria: como estão as equipes na temporada?

A França não apenas não consegue brigar pela classificação até a próxima etapa como pode ser rebaixada até a liga B da Liga das Nações. Mesmo com grandes estrelas do futebol e atual campeã do mundo, o elenco francês vem na lanterna do grupo com 2 pontos, entre dois empates e duas derrotas. Além de vencer, tem de torcer por tropeços de Áustria e Croácia daqui para frente.

O técnico Deschamps tem desfalques importantes, como o goleiro Lloris, Benzema, Lucas Hernández, Rabiot, Digne, Kamara, Kanté e Coman.

Provável escalação da França: Maignan; Saliba, Mendy, Koundé, Pavard; Tchouameni, Camavinga, Guendouzi; Griezmann, Giroud e Mbappé.

A seleção da Áustria, por outro lado, ainda sonha com a possibilidade de alcançar a liderança no grupo e quem sabe brigar pela classificação até a semifinal. Aparece em terceiro lugar com 4 pontos, conquistados em uma vitória, um empate e duas derrotas. No entanto, precisa contar também com tropeços de Dinamarca e Croácia, seleções que possuem uma grande vantagem no cenário do grupo.

Lazaro, Laimer e Kalajdzic são os desfalques do eleco neste data FIFA.

Provável escalação da Áustria: Lindner; Trauner, Lienhart, Danso; Sabitzer, Lainer, Baumgartner, Schlager, Alaba; Arnautovic e Gregoritsch.

Jogos da rodada na Liga das Nações

Além do embate entre França e Áustria, outros jogos também serão realizados nesta quinta-feira, 22 de setembro, seguindo até o fim de semana com a quinta rodada. A penúltima rodada traz grandes confrontos como Polônia contra Holanda, França e Áustria, Bélgica versus País de Gales e Itália contra a Inglaterra.

Dessa maneira, confira todos os jogos da semana na Liga das Nações.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão x Bielorrússia – 11h

Letônia x Moldávia – 13h

Eslováquia x Azerbaijão – 15h45

Polônia x Holanda – 15h45

Lituânia x Ilhas Faroé – 15h45

Liechtenstein x Andorra – 15h45

Turquia x Luxemburgo – 15h45

Croácia x Dinamarca – 15h45

França x Áustria – 15h45

Bélgica x País de Gales – 15h45

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta – 13h

Geórgia x Macedônia do Norte – 13h

Alemanha x Hungria – 15h45

Finlândia x Romênia – 15h45

Bósnia x Montenegro – 15h45

Bulgária x Gibraltar – 15h45

Itália x Inglaterra – 15h45

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

