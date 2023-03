Onde assistir jogo da Inglaterra e Ucrânia hoje nas Eliminatórias - 26/03

Atual vice-campeã da Eurocopa, a Inglaterra entra em campo neste domingo para enfrentar a Ucrânia na segunda rodada das Eliminatórias da competição. O jogo da Inglaterra começa às 13h (Horário de Brasília) no Estádio Wembley, em Londres.

Inglaterra e Ucrânia estão no grupo C ao lado de Macedônia do Norte, Malta e Itália.

Onde assistir jogo da Inglaterra e Ucrânia hoje

Sem transmissão na TV aberta, o jogo da Inglaterra e Ucrânia hoje terá transmissão na ESPN e Star Plus ao vivo em todo o Brasil. O canal só está disponível na TV paga enquanto o streaming só pode ser assistido por assinantes.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão das Eliminatórias. Por ser um canal fechado, só aparece na grade de programação das operadoras de TV por assinatura.

Como está o grupo C nas Eliminatórias?

Inglaterra e Macedônia do Norte dividem a liderança do grupo C com três pontos cada. Os ingleses venceram os italianos na primeira rodada das eliminatórias, enquanto a Macedônia superou Malta.

Esta não é a primeira vez que os macedônios surpreendem no futebol. Na última edição da repescagem para a Copa do Mundo, o elenco derrotou a Itália, mas perdeu para Portugal na partida final.

Ucrânia, Malta e Itália não pontuaram.

GRUPO C

1 Inglaterra - 3 pontos

2 Macedônia do Norte - 3 pontos

3 Ucrânia - 0 pontos

4 Malta - 0 pontos

5 Itália - 0 pontos

Escalações de Inglaterra x Ucrânia

Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Rice, Jude Bellingham; Saka, Harry Kane e Phil Foden.

Ucrânia: Lunin; Tymchyk, Matvienko, Svatok, Mykolnko; Stepanenko, Malinovskyi, Zinchenko; Yarmolenko, Mudryk e Yaremchuk.

Quantas rodadas tem as eliminatórias?

Cada grupo disputa dez rodadas nas Eliminatórias da Eurocopa. As seleções jogam contra os oponentes do mesmo grupo por duas vezes, uma dentro de casa e a outra fora.

Nem todas as seleções jogam em todas as dez rodadas, já que não há como se enfrentaram. Os dois melhores na classificação de cada grupo (são 10 no total) avançam para a Eurocopa.

Qual é o próximo jogo da Inglaterra?

Após o confronto com a Ucrânia neste domingo, a seleção da Inglaterra volta a jogar só em junho, na próxima data FIFA, pela terceira rodada das eliminatórias da Euro.

O confronto da vez será contra Malta, sexta-feira em 16 de junho, às 15h45, no Estádio Nacional de Ta' Qali. Dependendo do resultado, o elenco inglês pode encaminhar a sua vaga na Euro da próxima temporada.

