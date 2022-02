Onde assistir jogo do Athletico-PR x União hoje ao vivo e horário (06/02)

Pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR recebe o União neste domingo (06/02), a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, a casa do Furacão na capital. Com transmissão somente no online, saiba onde assistir ao jogo do Athletico ao vivo hoje.

Onde vai passar o jogo do Athletico-PR ao vivo hoje O jogo entre Athletico-PR x União hoje vai passar na TV NSports, plataforma de streaming apenas online com cobertura completa para todo o Brasil e por assinatura. O serviço de streaming está disponível no site oficial (www.tvnsports.com.br) pelo valor de 4x de R$29,97, onde a retransmissão também é feita pelo aplicativo do produto.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports

Escalações de Athletico-PR x União

Com o time dos Aspirantes, o Athletico só não poderá contar com Daniel Cruz, expulso no último jogo.

Provável escalação de Athletico-PR: Anderson; João Vialle, Luan Patrick, Lucas Fasson, Julimar; Pablo Siles, Juninho, João Pedro, Pedrinho; Jader, Rômulo

Provável escalação do União: Fernando; Gabriel, Dadalt, Fandinho, Wender; Giba, Albino, Nelsinho, Patrick; Flávio, Wellinson

Como estão as equipes no Paranaense?

Depois de tropeçar diante do Londrina na última semana e ficar apenas no empate em 1 a 1, o Athletico aparece em 6º lugar com o total de seis pontos, isto é, contabiliza uma vitória e três empates no Campeonato Paranaense. Por isso, precisa da vitória neste domingo se quiser subir na tabela para alcançar os primeiros colocados.

Enquanto isso, o time do União se mantém na lanterna da classificação depois de para o Cianorte na rodada passada mesmo jogando em casa. Sem quaisquer ponto marcado na competição estadual, os visitantes precisam colocar em campo os melhores jogadores para, quem sabe assim, levar os três pontos para casa.

Veja como foi a preparação do elenco.

