Libertadores: como assistir Alianza Lima x Athletico PR nesta terça

É dia de Furacão na Libertadores! O Athletico PR, atual vice-campeão, estreia contra o Alianza Lima nesta terça-feira, 04 de abril, na primeira rodada do grupo G. O palco do jogo do Athletico PR vai ser o Estádio Alejandro Villanueva, no Peru, às 19h (horário de Brasília). Onde assistir e todos os detalhes você confere no texto.

Estão também no grupo G as equipes de Atlético Mineiro e Libertad.

Qual canal vai passar o jogo do Athletico PR hoje

O jogo do Athletico PR hoje tem transmissão na ESPN e Star Plus ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir as emoções da estreia do Furacão na Libertadores em 2023.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão do torneio da Conmebol na temporada. Em conjunto com a federação, a emissora exibe até três partidas por rodada para todo o Brasil ao vivo. Basta sintonizar na TV paga e curtir ao vivo.

Quem não tem o canal pago em casa pode curtir no Star Plus, serviço de streaming da ESPN. A plataforma está disponível para quem é assinante no computador ou aplicativo no celular, tablet e smartv. Os valores dos pacotes vão de R$ 32,90 a R$ 55,90 por mês.

Escalações de Alianza Lima x Athletico

O técnico do Alianza Lima, Guillermo Salas, deve manter a escalação 100% titular no duelo desta terça.

Paulo Turra, treinador do Furacão, não poderá contar com Marcelo Cirino, lesionado.

Alianza Lima: Campos; Chávez, Montoya, García, Lagos Puyén; Andrade, Castillo Peña, Concha; Zanellato Téllez, Barcos e Lavandeira.

Athletico PR: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Pedrinho; Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, David Terans; Pablo e Canobbio.

Contratações do Athletico em 2023

Além de contratar o treinador Paulo Turra para substituir Felipão, o Athletico fez questão de escolher bons nomes para compor o elenco paranaense na nova temporada.

A diretoria repatriou o zagueiro Kaique Rocha, do Sampdoria, os laterais Madson, ex-Santos, e Fernando, da Chapecoense, e o atacante Luciano Arriagada, do Colo Colo. Além das novas contratações, os jogadores que já estão acostumados com a camisa titular como Pablo e Vitor Roque, permanecem no clube.

Próximo jogo na Libertadores

Após enfrentar o Alianza Lima na rodada de estreia, o Athletivo volta a jogar a fase de grupos da Libertadores na próxima terça-feira, 18 de abril, contra o Atlético Mineiro na segunda rodada do grupo G.

O duelo está marcado para começar às 21h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. A transmissão no Brasil ainda não foi confirmada.

Confira a agenda do Furacão na Libertadores.

Alianza Lima x Athletico PR - 1ª rodada

Terça-feira, 04/04 às 19h

Athletico PR x Atlético MG - 2ª rodada

Terça-feira, 18/04 às 21h

Libertad x Athletico PR - 3ª rodada

Quinta-feira, 04/05 às 21h

Atlético MG x Athletico PR - 4ª rodada

Terça-feira, 23/05 às 19h

Athletico PR x Libertad - 5ª rodada

Terça-feira, 06/06 às 19h

Athletico PR x Alianza Lima - 6ª rodada

Terça-feira, 27/06 às 19h

