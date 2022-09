Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje x Celta (10/09)

O Atlético de Madrid recebe o Celta de Vigo neste sábado (10/09), no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, com a bola rolando às 16h (Horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Descubra onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo. Empatados com 7 pontos, ambos precisam dos três pontos para alcançarem o G4. O elenco de Diego Simeone, entretanto, tem vantagem no saldo de gols.

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje?

O jogo do Atlético de Madrid hoje terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, às 16h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar pelo Star +, serviço de streaming.

Com exclusividade, a única maneira de acompanhar a partida do Atleti neste sábado vai ser no canal da ESPN, disponível para todo o Brasil em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o serviço de streaming Star +. Para quem é membro basta acessar o aplicativo com e-mail e a senha de usuário. Mas para quem deseja obter os serviços da plataforma, basta acessar www.starplus.com e obter o melhor pacote para o seu bolso, por valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

O Star + disponibiliza uma programação de filmes, séries e canais de futebol e entretenimento. Usuários podem assistir o conteúdo através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Atlético de Madrid x Celta de Vigo:

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Rodada : 5ª rodada

: 5ª rodada Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid

Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje: ESPN 4 e Star +

Atlético de Madrid e Celta: como vem as equipes?

Depois de estrear com vitória na fase de grupos da Champions League, o Atlético de Madrid ocupa a sétima posição da tabela com 7 pontos na La Liga, conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota. Com três gols, Álvaro Morata é o artilheiro do Atleti no torneio nacional, pronto para brigar pelo título espanhol. Se vencer, o clube tem chances de subir para o quarto lugar. Para o jogo de hoje, Molina cumpre suspensão.

O Celta de Vigo, por outro lado, também tem 7 pontos conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota na nova temporada do Campeonato Espanhol. Com seis gols marcados e um sofrido, o Celta disputa para ser uma das melhores campanhas, enquanto Iago Aspas divide a artilharia com 5 gols marcados, ao lado de Lewandowski. Para o jogo deste sábado não há desfalques no elenco.

Últimos jogos:

Na última quarta-feira (07/09), o Atlético de Madrid estreou com vitória por 2 a 1 contra o Porto, na primeira rodada da fase de grupos na UEFA Champions League. Os gols foram de Hermoso e Griezmann.

Já o Celta de Vigo, que não disputa competições internacionais, venceu o Cádiz última sexta-feira (02/09), por 3 a 0, na quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols foram de Iago Aspas, dois, e Óscar Rodriguez.

Por que o estádio do Atlético de Madrid mudou de nome?

Mundialmente como Wanda Metropolitano, o estádio do Atlético de Madrid está de nome novo desde julho de 2022, após a troca de contrato e as reformas no local.

Isso porque o contrato com a empresa chinesa Wanda, desde 2017, se encerrou na temporada passada. Agora, é a Civitas quem detém os direitos do estádio por dez anos, colocando o nome do espaço de Estádio Cívitas Metropolitano, localizado no coração de Madrid

A Civitas é uma empresa imobiliária espanhola, tornando-se a nova investidora do clube. Além de garantir o naming rights, também estão nos planos da empresa local projetos de complexos esportivos em toda a cidade.

Jogos do Campeonato Espanhol na rodada

A quinta rodada do Campeonato Espanhol apresenta dez jogos neste fim de semana, com início na sexta-feira até a próxima segunda, 12 de setembro. Todas as vinte equipes entram em campo na busca pelos três pontos, rumo à parte de cima da classificação.

O Barcelona enfrenta o Cádiz, enquanto o Real só entra em campo no domingo, diante do Mallorca. Para não perder nenhum lance, confira os resultados e os jogos de hoje em La Liga.

Girona x Real Valladolid

Rayo Vallecano x Valencia – 09h

Espanyol x Sevilla – 11h15

Cádiz x Barcelona – 13h30

Atlético de Madrid x Celta de Vigo – 16h

Real Madrid x Mallorca – Domingo – 09h

Elche x Athletic Bilbao -Domingo – 11h15

Getafe x Real Sociedad – Domingo – 13h30

Betis x Villarreal – Domingo – 16h

Almería x Osasuna – Segunda-feira – 16h

