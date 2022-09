Onde assistir jogo do Barcelona hoje: transmissão ao vivo (10/09)

O Barcelona visita neste sábado (10/09) o Cádiz, no Estádio Nuevo Mirandilla, na Espanha, a partir das 13h30, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Saiba onde assistir jogo do Barcelona hoje pela TV e também pelo celular com todas as informações da partida.

Se vencer, o time da Catalunha pode assumir provisoriamente a liderança da La Liga com treze pontos, deixando o Real Madrid para trás. Enquanto isso, o Cádiz quer os três pontos para escapar da lanterna da classificação.

Os times se enfrentaram por 28 oportunidades, com 19 vitórias para o Barcelona, cinco empates e quatro triunfos para o Cádiz. O elenco culé precisa da vitória para chegar até a ponta da tabela.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje terá transmissão do Star +, serviço de streaming, às 13h30 (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país.

Sem qualquer tipo de exibição pela TV, a única maneira de assistir é através da plataforma de streaming para assinantes, disponível pelo site www.starplus.com por valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, dependendo do pacote.

O Serviço de streaming disponibiliza uma programação com filmes, séries, desenhos e canais de futebol e entretenimento como a ESPN, Star Channel e Premium. Usuários podem acessar através do aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Cádiz e Barcelona:

Horário : 13h30 (horário de Brasília)

: 13h30 (horário de Brasília) Rodada : 5ª rodada

: 5ª rodada Local: Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz, na Espanha

Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz, na Espanha Onde assistir jogo do Barcelona hoje: Star +

Como chegam as equipes para a partida?

O Cádiz ainda não pontuou no Campeonato Espanhol pela temporada. Lanterna na classificação, perdeu os quatro jogos que disputou até então. Se vencer neste sábado o elenco deixa a zona de rebaixamento provisoriamente, subindo até a 17ª posição com três pontos, torcendo por tropeços dos rivais. Para o jogo de hoje, Alcaraz é o desfalque do Cádiz no jogo de hoje.

Do outro lado, o Barcelona vem na vice-liderança com 10 pontos, tendo a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Com dois pontos a menos que o Real Madrid, deixará para trás o atual campeão espanhol para se esforçar dentro de campo contabilizando três vitórias e um empate, sem perder nenhum jogo. O técnico Xavi não terá desfalques.

Na última sexta-feira (02/09), o Cádiz perdeu para o Celta de Vigo por 3 a 0, fora de casa, jogando pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram de Iago Aspas, dois, e Óscar Rodrigues.

Do outro lado, o Barcelona estreou com goleada na fase de grupos da Champions League da UEFA. Por 5 a 1, venceu o Viktoria Plzen na última quarta-feira (07/09), no Camp Nou.

Os gols foram de Kessié, Torres e Lewandowski, três.

Outros jogos do Campeonato Espanhol

Jogando pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, dez jogos serão realizados neste fim de semana, com início da sexta-feira até a próxima segunda, às 16h. Todas as vinte equipes participam da rodada na busca pelos três pontos da classificação.

Para não perder nenhum lance, confira os resultados e os jogos de hoje pelo fim de semana.

Girona x Real Valladolid

Sábado (10/09):

Rayo Vallecano x Valencia – 09h

Espanyol x Sevilla – 11h15

Cádiz x Barcelona – 13h30

Atlético de Madrid x Celta de Vigo – 16h

Domingo (11/09):

Real Madrid x Mallorca – 09h

Elche x Athletic Bilbao – 11h15

Getafe x Real Sociedad – 13h30

Betis x Villarreal – 16h

Segunda-feira (12/09):

Almería x Osasuna – 16h

