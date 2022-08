Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje DE GRAÇA (21/08)

Pronto para retomar a liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique enfrenta o Bochum neste domingo, 21 de agosto, pela terceira rodada a partir das 12h30 (horário de Brasília). Jogando no Vonovia Ruhrstadion, onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje vai ser no OneFootball, de graça para todo o país.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar no OneFootball, a partir do meio dia e meio, pelo horário de Brasília.

Para o torcedor ficar por dentro, o confronto não vai passar em nenhum canal da TV. No entanto, o serviço de streaming do OneFootball, aplicativo disponível para celular, tablet e computador, é quem possui a exclusividade entre os jogos do futebol alemão na temporada.

Isso significa que existe a possibilidade de assistir ao Bayern de Munique por onde e como quiser ao vivo e sem pagar por isso. Basta acessar o site www.onefootball.com para acompanhar pelo computador ou então no aplicativo para celular, buscando que quer ver.

Quantos anos seguidos o Bayern ganha a Bundesliga?

O Bayern de Munique é campeão da Bundesliga de maneira seguida desde 2012/13, sob o comando do técnico Jupp Heynckes. Desde então, é o elenco bávaro quem levanta o caneco de vencedor da competição da Alemanha.

Em 2022, o Bayern começou com o pé direito mesmo sem Robert Lewandowski. O atacante polonês decidiu trocar o grupo pelo Barcelona, transferindo-se no início da nova temporada. Em seu lugar, Sadio Mané, peça chave do ataque do Liverpool, juntou-se ao Bayern.

No Campeonato Alemão, o Bayern venceu os dois confrontos que disputou, diante do Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, garantindo 6 pontos em 4º lugar com oito gols marcados e apenas um sofridos, aparecendo entre a melhor campanha na edição.

Se vencer o jogo deste domingo, o Bayern atinge a liderança com 9 pontos, ultrapassando equipes como Union Berlin, Mainz e Borussia Monchengladbach.

Escalações de Bochum x Bayern de Munique hoje

Para o elenco anfitrião, o jogador Soares é o único que desfalque o grupo.

Provável escalação do Bochum: Riemann; Gamboa, Ordets, Heintz; Osei-Tutu, Losilla, Stoger, Janko; Asano, Zoller e Hofmann.

O técnico Julian Nagelsmann continua sem Choupo-Moting, Goretzka e Musiala, lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico do clube.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sane e Mane.

Próximos jogos de Bochum Bayern de Munique:

BOCHUM:

Freiburg x Bochum – Sexta-feira, 26/08 às 15h30 – Bundesliga

Bochum x Werder Bremen – Sábado, 03/09 às 10h30 – Bundesliga

BAYERN DE MUNIQUE:

Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach – Sábado, 27/08 às 13h30 – Bundesliga

Viktoria Koln x Bayern de Munique – Quarta, 31/08 às 15h45 – Copa da Alemanha

Leia também: Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão