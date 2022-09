Bayern de Munique e Stuttgart disputam a sexta rodada do Campeonato Alemão neste sábado

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje, sábado (10/09)

Para retomar a liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique enfrenta o Stuttgart neste sábado (10/09), pela sexta rodada às 10h30 (Horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Saiba onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo. Enquanto um busca a liderança o outro precisa se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo?

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar no OneFootball, às 10h30 (horário de Brasília). A transmissão se dá para todo o país de graça pelo aplicativo ou site oficial.

A partida deste sábado não tem transmissão pela TV, mas fique tranquilo porque você ainda pode acompanhar todas as emoções do atual campeão alemão ao vivo e o melhor: de graça.

Isso porque o serviço de streaming OneFootball retransmite a partida através da sua plataforma pelo celular, Android e iOS, tablet ou computador, através do site (www.onefootball.com). Basta acessar o site ou baixar o aplicativo em seu aparelho, procurar por “Bundesliga” na barra de busca, encontrar o jogo do Bayern e pronto.

Não é preciso login ou pagar para assistir os jogos.

Quantos títulos o Bayern de Munique tem no Campeonato Alemão?

O Bayern de Munique tem 32 títulos do Campeonato Alemão, tornando-se o maior vencedor da história do torneio nacional na Europa.

O domínio do clube é tão grande que o segundo lugar, o Nuremberg, tem 9 troféus conquistados. As vitórias do Bayern aconteceram antes da era Bundesliga e após a liga mudar o seu nome e sistema de disputa.

O time bávaro venceu entre as temporadas de 1931/32, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1979/80, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/21 e o atual 2021 e 2022.

Este ano, o Bayern é novamente o favorito ao título do Campeonato Alemão.

Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?

Agenda do Campeonato Alemão hoje

O início do Campeonato Alemão fica cada vez mais intenso. Pela sexta rodada do primeiro turno, nove partidas serão realizadas neste fim de semana, com início na sexta-feira até o domingo, dia 11 de setembro.

Todas as dezoito equipes entram em campo, incluindo Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Schalke 04 e RB Leipzig.

Confira os horários dos jogos de hoje.

Werder Bremen x Augsburg

Hertha Berlin x Bayer Leverkusen – 10h30

Hoffenheim x Mainz – 10h30

RB Leipzig x Borussia Dortmund – 10h30

Bayern de Munique x Stuttgart – 10h30

Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – 10h30

Schalke 04 x Bochum – 13h30

Colônia x Union Berlin – Domingo – 10h30

Freiburg x Borussia M. – Domingo, – 12h30

+ Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão