Onde assistir jogo do Benfica hoje na Liga Portugal (06/01/2023)

Líder do Campeonato Português, o Benfica entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Portimonense no duelo da 15ª rodada. O palco do jogo do Benfica hoje vai ser o Estádio da Luz, em Lisboa, com início marcado para às 16h (horário de Brasília). Onde assistir jogo vai ser na TV fechada e online no streaming.

Como assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje tem transmissão da ESPN 4 e Star +, às quatro da tarde, horário de Brasília.

Com exclusividade sob os direitos de imagem, a ESPN é quem vai passar o jogo entre Benfica e Portimonense nesta sexta-feira para todos os estados do Brasil. Não há nenhum tipo de transmissão pela TV aberta.

O canal pago está disponível apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para aqueles que não tem a TV paga, a opção de onde assistir o jogo do Benfica hoje ao vivo é o streaming Star +, plataforma para assinantes disponível para celular, tablet, computador e smartv. O torcedor que já é usuário deve acessar o navegador, procurar o menu e encontrar o jogo.

Para se tornar assinante é só entrar no site (www.starplus.com) e encontrar o pacote para o seu bolso.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Último jogo entre Benfica x Portimonense

O confronto entre Benfica e Portimonense desta sexta é o 49º em toda a história do futebol português, de acordo com dados do portal O Gol. São 37 vitórias para o Benfica, nove empates e duas vitórias ao elenco visitante.

No último duelo, o Benfica venceu por 2 a 1, fora de casa, com gols de Grimaldo e Gonçalo Ramos. Welinton Júnior descontou aos anfitriões. A partida foi válida pela 25ª rodada do Campeonato Português.

Confira no vídeo como foi o jogo.



Escalações do jogo de hoje:

Rafa é o único desfalque do Benfica, suspenso. O elenco titular do Benfica deve estar completo.

Escalação do jogo do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Silva, Otamendi, Bah; Florentino, Aursnes, Draxler; João Mário, David Neres e Gonçalo Ramos.

Do outro lado, Carlinhos e Welinton Junior seguem fora por lesões.

Escalação do jogo do Portimonense: Nakamura; Moufi, Relvas, Pedrão, Seck; Klismahn, Diaby, Gomes, Estrela; Luquinha e Cariello.

Quais são os jogos de futebol hoje, sexta-feira?

A agenda de futebol nesta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, apresenta diferentes jogos no futebol internacional, desde o Campeonato Português até a Copa da França.

O jogo do Benfica hoje é apenas um dos grandes confrontos nesta sexta-feira. Acompanhe a agenda a seguir e fique por dentro.

Campeonato Espanhol

14h30 - Elche x Celta de Vigo

17h - Valencia x Cádiz

Campeonato Português

18h15 - Famalicão x Vizela

Copa da França

17h - Chateauroux x PSG

Copa da Inglaterra

17h - Manchester United x Everton

LEIA TAMBÉM:

Quando começa a Fórmula 1 em 2023 + calendário das corridas

Como funciona a Copa do Rei 2023 e como assistir do Brasil?