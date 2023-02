Onde assistir jogo do Benfica x Boavista hoje (20/02): horário ao vivo e escalações

Depois de vencer o confronto de ida nas oitavas da Champions, o Benfica volta a campo já nesta segunda, às 18h30 (Horário de Brasília), para enfrentar o Boavista. O palco será o Estádio da Luz, com o jogo do Benfica válido pela 21ª rodada do Campeonato Português

Que horas é o jogo do Benfica?

O jogo do Benfica x Boavista hoje na vigésima primeira rodada do Campeoanto Português começa às 18h30 (Horário de Brasília), na segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023.

O pontapé inicial da partida vai ser 17h30 nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde tem o seu próprio fuso horário.

Em Portugal, o duelo vai ser 21h30, horário local.

Qual o canal que vai transmitir o jogo do Benfica hoje?

O jogo do Benfica hoje será transmitido na ESPN, para todos os estados do país, além da plataforma digital Star Plus.

Para quem curte acompanhar na televisão, basta sintonizar o canal ESPN e assistir as emoções do Campeonato Português nesta segunda-feira de carnaval. A emissora não divulgou a equipe de transmissão.

Online, o serviço de streaming Star + retransmitem as imagens do canal ao vivo para os assinantes. Basta acessar o site no computador ou o aplicativo através da conta com email e a senha.

Para se tornar assinante os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Onde vai ser o jogo?

Benfica x Boavista será disputado no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em Portugal, localizado na freguesia de São Domingos de Benfica, na capital portuguesa. O espaço é a casa do Benfica nos jogos do torneio nacional.

Com capacidade para receber 65 mil torcedores, o estádio foi inaugurado em 2003. Também recebe duelos da Liga dos Campeões e Taça de Portugal.

Espanha e Portugal apresentaram uma Candidatura Ibérica para sediar a Copa do Mundo em 2018 ou 2022, com o Estádio da Luz recebendo a abertura da edição.

Escalações de Benfica e Boavista

Bah e Morato estão indisponíveis porque cumprem suspensão no Benfica.

Possível escalação do jogo do Benfica hoje: Vlachodimos; Silva, Grimaldo, Otamendi, Gilberto; Florentino, Chiquinho, João Mário; David Neres, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos.

🎙️ Roger Schmidt na antevisão ao #SLBBFC: "Jogar em casa é sempre especial. Este ano ainda não tivemos muitos jogos em casa e é sempre uma motivação adicional" pic.twitter.com/Qm2vY0RaSm — SL Benfica (@SLBenfica) February 19, 2023

Abascal e Pérez cumpre suspensão na rodada.

Possível escalação do jogo do Boavista hoje: Bracali; Malheiro, Cannon, Reis, Bruno; Makouta, Camará, Agra, Vukotic; Mangas e Nije.

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Português?

Palpites

O Benfica tem o melhor ataque do Campeonato Português. São 51 gols dentro e fora de casa, estabilizado desde que estreou na temporada no meio do ano passado. O time só perdeu uma vez no torneio, como visitante.

O Boavista tem mostrado inconsistência dentro de campo, com problemas tanto na defesa como no ataque. O time não ganhou os últimos três jogos, e por isso vai correr atrás do resultado nesta segunda para aliviar a pressão em cima de Petit.

Prognóstico: vitória do Benfica por 2 a 0.

+ Neymar vai sair do PSG em 2023? O que sabemos sobre a mudança